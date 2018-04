Na Dončića bo padlo dodatno breme

V elitni evroligi je prišel čas, ko ni več prostora za spodrsljaje. Tega se zavedajo tudi pri kraljevem Real Madridu, kjer imajo željo stopiti na evropski vrh, že desetič v zgodovini. Čeprav imajo težave s poškodbami, računajo, da bodo preskočili Panathinaikos. Navijači stavijo na učinek Luke Dončića, ki bo moral ob odsotnosti Facunda Campazza prevzeti še več odgovornosti, in Anthonyja Randolpha. Z Grki se bo pomeril tudi izkušeni Beno Udrih. Njegovemu Žalgirisu bo nasproti stal Olympiacos.

Pablo Laso se zaveda, da bo brez Campazza težje, a verjame v Dončića in Randla. Foto: Reuters

V evroligi je vložek zdaj postal ogromen. Osem klubov si bo v četrtfinalu skušalo priboriti vstopnico za zaključni turnir, ki ga bo med 18. in 20. majem gostil Beograd. Tri zmage so potrebne za preboj na final four.

Za slovenske ljubitelje košarke bosta najbolj zanimiva para Panathinaikos – Real Madrid in Olympiacos – Žalgiris. Pri Realu sta namreč člana Luka Dončić in Anthony Randolph, pri Žalgirisu pa Beno Udrih.

Od vseh bodo lahko najmanj obremenjeno v dvoboje vstopili prav Litovci. Že z uvrstitvijo med najboljše ekipe v Evropi so naredili veliko, zdaj pa imajo priložnost, da izločijo še sloviti Olympiacos. V tej sezoni so ga dvakrat celo premagali. Udrih je igral na drugi tekmi ter takrat prispeval šest točk in kar osem asistenc. Navijači iz Kaunasa od slovenskega košarkarja tudi v tej četrtfinalni seriji, v kateri ima prednost domačega igrišča grški velikan, pričakujejo veliko.

Tekme Olympiacosa in Žalgirisa v tej sezoni 0:2 Žalgiris : Olympiacos 74:68

Pangos in Milankis 14; Papapetrou 13, Papanikolaou 11 Olympiacos : Žalgiris 85:86

Spanoulis 16, Milutinov 15; Davies 18, Jankunas 15, Udrih 6, 8 asis.

Veliko slovenske pomoči si obetajo tudi Realovi navijači. Jasno je, da govorimo o navezi Dončić-Randolph. Zlasti o košarkarskem čarovniku, ki je bil najkoristnejši igralec rednega dela. Zdaj bo imel še več bremena na svojih plečih, saj so iz Reala sporočili, da organizator igre Facundo Campazzo zaradi težav s kolenom izpušča četrtfinalno serijo s Panathinaikosom.

Luka Dončić bo osrednja tarča obrambe Panathinaikosa. Foto: Twitter

A Argentinec ni edini, ki ima težave. Randolph in Rudy Fernandez sta jih prav tako imela, a bosta danes zvečer v Atenah na prvi tekmi aktivna. Na delu še ne bomo videli sicer osrednjega Realovega košarkarja Sergia Llulla, ki se vrača po operaciji kolena.

Prednost domačega terena bo imela ključno vlogo. Panathinaikos jo v tem dvoboju ima. Ko sta se ekipi pomerili med seboj v tej sezoni, sta bili obe uspešni doma. Grki so v Atenah z 82:80 slavili zmago, Real pa je doma brez Dončića zmagal s kar 92:75.

Tekme Panathinaikosa in Real Madrida v tej sezoni 1:1 Panathinaikos : Real Madrid 82:80

Rivers 20, Gist 15; Dončić 19, 6 asist., 5 sk., 8 izg. žog, Reyes in Thompkins 12 Real Madrid : Panathinaikos 92:75

Causeur 26, Campazzo 15, Randolph 4, Dončić ni igral; James 23, Rivers 12

Panathinaikos odlično brani svojo trdnjavo

Anthony Randolph je imel na zadnjem treningu nekaj težav, a ga lahko pričakujemo na delu. Foto: Sportida Če gledamo statistiko, se nam res obeta prava poslastica. Na zadnjih medsebojnih desetih tekmah so bile zmage naslednje: Real, Panathinaikos, Real, Panathinaikos, Real, Panathinaikos, Real, Panathinaikos, Panathinaikos, Real. Kluba sta imela v rednem delu enako razmerje zmag in porazov (19:11).

Prednost Grkov bo tako pred to serijo domač teren. Dobili so namreč 13 od zadnjih 15 obračunov.

Na parketu se nam prav tako obeta bitka zvezdnikov. Nick Calathes na eni in Luka Dončić na drugi strani. Panathinaikosov branilec je prvi po asistencah v evroligi. Njegovo povprečje je 8,2 asistence. Izjemno statistiko je imel v rednem delu tudi Dončić, ki je bil povrhu vsega najkoristnejši igralec. Njegov statistični indeks je znašal kar 22,7 (16,9 točke, 4,8 skoka in 4,4 asistence), prav tako je znal odločiti tekme. Vsi se verjetno še spominjate njegove zmagovite trojke proti Crveni zvezdi.

Ali se bodo Dončiću tudi te sanje uresničile?

Luka je vajen imeti vlogo organizatorja igre, zdaj pa bo imel še več bremena, ker je Campazzo poškodovan. Foto: Sportida Velika Lukova želja je, da bi z Realom osvojil elitno evroligo, preden se odpravi čez lužo v ligo NBA. Glede na to, da se bo selitev, kot kaže, zgodila še letos, ima zdaj eno od zadnjih priložnosti, če ne celo zadnjo. Trdno je odločen, da po zlati medalji na EuroBasketu osvoji še evroligaško lovoriko. A pot bo izjemno težka.

Lani v končnici še ni imel takšne vloge, kot si jo je izboril v tej. Zdaj je nosilec Realove igre in končni razplet bo močno odvisen prav od njegovega učinka.

Panathinaikos je prva ovira in znan po dobri obrambi. Na prvi tekmi v Atenah je imel Dončić kljub dobri strelski statistiki kar osem izgubljenih žog. Nanj bodo pritiskali tudi v tej seriji. Lahko rečemo, da si bosta nasproti stali ekipi, ki slovita po odlični obrambi in odličnem napadu. Panathinaikos je bil s 76,4 prejete točke tretja najboljša obrambna ekipa, Real pa je za CSKA drugo najbolj napadalno usmerjeno moštvo. V povprečju dosega po 86,2 točke.

Pred dvobojem je jasno, da bo iz te bitke kot zmagovalec prišel španski trener. Na klopi Reala je Pablo Laso, Panathinaikos pa od leta 2016 vodi njegov rojak Xavi Pascual, ki je bil pred tem osem let na čelu Barcelone.

Hvale na račun drugega

Pablo Laso se zaveda, da bo brez Campazza težje, a verjame v Dončića in Randla. Foto: Reuters "Vse je pomembno, ko prideš do takšnega trenutka. V končnici malenkosti odločajo. Psihološko moramo biti pripravljeni. Čustva nas ne smejo voditi, zlasti ko bomo igrali doma. Real je ena najboljših ekip v Evropi in kandidat za naslov. Tega se zavedamo, vendar imamo priložnost, da pred domačimi navijači zmagamo. Odigrati bomo morali čvrsto obrambo. Težko je ustavljati košarkarje Reala, ker imajo izjemno kakovost. Znajo zadevati koše, čeprav dobro igraš obrambo," poudarja Pascual.

"Poskušali smo pripraviti Campazza, vendar ni bilo mogoče. Zaradi operacije kolena bo odsoten nekaj tednov. Na tej tekmi se bomo morali prilagoditi. Odlično je igral v sezoni, a Dončić in Randle nam lahko pomagata na tem igralnem položaju. Llull je vse boljši in je že treniral z nami, vendar v Atene ni potoval. Randolph je imel nekaj težav na treningu, ki ga je moral prekiniti, a bo igral. Panathinaikos je ekipa, ki ima nadzor nad igro, ritem pa ji daje organizator igre Mike James. V svojih vrstah ima z Denmonom, Riversom in Singletonom odlične strelce z razdalje. Panathinaikos je zelo atletska ekipa, njegovi košarkarji pa znajo uporabiti telo tako v obrambi kakor tudi v napadu. Gre za celostno ekipo. V grškem prvenstvu je še nepremagana. Od prve minute bomo morali biti stoodstotni," opozarja Laso.