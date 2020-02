Murić po najbolj norem košu v karieri želi še višje, a imajo v Kopru drugačne načrte

V velikem finalu pokala Spar na Kodeljevem se bodo pomerili košarkarji Cedevite Olimpije in Kopra Primorske. Zadnji želijo še tretjič zapored stopiti na vrh, Ljubljančani pa bodo iskali pot do lovorike, ki so jo nazadnje osvojili pred tremi leti.

Če je bil prvi polfinale med Koper Primorsko in Helios Suns v znamenju Primorcev, ki so suvereno prišli do vstopnice za finale, je bilo povsem drugače na tekmi med Cedevito Olimpijo in Krko.

Novomeščani so imeli celo prednost več kot deset točk. Izjemno so bili razpoloženi pri trojkah. Zadeli so jih kar 15, a so v zaključku rednega dela dopustili, da je Olimpija ujela stik. A s tem drame še ni bilo konec. Tudi v podaljšku smo jo lahko videli, sploh v samem zaključku.

Nora Murićeva trojka

Že je kazalo, da bo Krka finalist, potem ko je sekundo pred koncem vodila za dve točki (92:90). Ljubljančani so imeli v načrtu, da bo žoga prišla do Jake Blažiča, a se je odkril Edo Murić, ki je ekipo z noro trojko popeljal v finale. "Najbolj nor koš v karieri, zagotovo," je o zadnji akciji dejal Edo in še povedal: "Tekma je bila zelo težka. Krka je vso tekmo igrala s košarkarji, ki znajo zadeti z razdalje. In so zadevali. Fantastično so igrali. Mi se še lovimo. Hvala bogu, da smo na koncu prišli do zmage. Veste, koliko tekem smo izgubili v sezoni v zadnjih sekundah ... Končno smo tudi mi zmagali. Zdaj gremo v nov boj, da dvignemo pokal."

Koprčani stavijo na obrambo

V finalu bo tekmec aktualni pokalni prvak Koper Primorska. Čeprav so Primorci povsem zdesetkani v primerjavi z začetkom sezone, pa kljub temu kažejo odlične predstave. Zlasti s čvrsto igro v obrambi. In to bodo skušali prikazati tudi v finalu proti Olimpiji: "Proti Heliosu bi predvsem v obrambi lahko odigrali veliko boljše, saj smo naredili preveč nepotrebnih napak. A na koncu štejeta le zmaga in uvrstitev v finale. Spočiti se moramo in čim boljše pripraviti na finale ter prikazati dobro igro," pravi kapetan koprskega moštva Alen Hodžić, ki je z dobrimi predstavami dobil tudi vpoklic v slovensko reprezentanco.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Če bi gledali, komu pripada vloga favorita, bi morali tehtnico vendarle postaviti na stran Olimpije. Pa ne zaradi kakovostnejših posameznikov, temveč zaradi dejstva, da je na njeni klopi Jurica Golemac, ki je sezono začel kot trener Koper Primorske. Vse igralce namreč zelo dobro pozna in ve, kje so njihove pomanjkljivosti.

A finale je ena tekma, česar se zaveda tudi njegov naslednik pri obalnem klubu Andrej Žakelj, ki upa na dobro dnevno formo in tretji zaporedni pohod do pokalne lovorike – Olimpija je pokalno tekmovanje osvojila desetkrat.