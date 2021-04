Monaco zmagovalec evropskega pokala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Košarkarji Monaca so zmagovalci evropskega košarkarskega pokala za sezono 2020/21. V današnji drugi tekmi finala so v Kazanu premagali domači Unics Kazan s 86:83. Dobili so tudi prvo tekmo na domačem terenu z 89:87.