Mitchell po novem v Clevelandu

Mitchell je v zadnji sezoni v povprečju dosegal po 25,9 točke in 4,2 skoka na tekmo, prav tako pa tudi 5,3 podaje in 1,5 ukradene žoge. Novembra 2020 je Mitchell podaljšal pogodbo za pet let in 162,5 milijona evrov.

Utah Jazz bo v zameno za Mitchella dobil tri igralce in tri izbore na naboru. Cleveland bo v Utah poslal Collina Sextona, Finca Laurija Markkanena in Ochaija Agbajija, 22-letnika, ki je bil njihov prvi izbor na letošnjem naboru. Ob tem pa bo Jazz dobil še tri prihodnje izbore v prvem krogu nabora ter dve menjavi izborov na naborih.

Triindvajsetletni Sexton bo ob selitvi podpisal štiriletno in 71,8 milijona evrov vredno pogodbo.