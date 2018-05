Luko Dončića čaka razburljiva noč

Ob drugi uri ponoči bo v Chicagu potekal ples kroglic. Največ možnosti za prvi izbor ima moštvo Phoenix Suns (najslabša ekipa v rednem delu sezone), ki ga je prevzel zlati slovenski selektor Igor Kokoškov. Obstaja 25 odstotkov možnosti, da bo moštvo iz Arizone izbiralo prvo.

Veliko bo odvisno od sreče pri naboru. V bobnu bo 14 kroglic klubov, ki se niso uvrstili v končnico. Izjema je Cleveland, ki je dobil pravico izbire od Brooklyn Nets. Dejstvo je, da bodo z žrebom izbrali le tri klube, ki bodo prvi trije izbirali na naboru. Ta bo 21. junija. Preostala mesta od 4. do 14. bodo določena na podlagi izkupička v rednem delu sezone. Najslabša moštva bodo najvišje uvrščena.

Po žrebu bodo sledili intenzivni pogovori med klubi ter košarkarji, ki jim delnice najvišje kotirajo, in njihovimi agenti. Za zdaj vse kaže, da bo prvi izbor nabora košarkar, rojen na Bahamih. Kar 216 centimetrov visoki DeAndre Ayton je osrednji adut, saj v svetu košarke primanjkuje dominantnih centrov. Vsi poudarjajo njegove atletske sposobnosti. Čeprav je njegova višina zavidanja vredna, velja za raznovrstnega košarkarja.

Centri bolj cenjeni kot branilci

Bo z Real Madridom osvojil Evroligo? Foto: Sportida Večja konkurenca je na zunanjih položajih, kjer je na izbiro največ košarkarjev. Med top izbirami bo tudi Luka Dončić. Če bi gledali dosežke in igre, ki jih kaže, je trenutno na višji ravni od Aytona. Osvojil je evropsko prvenstvo in bil osrednji akter tega podviga, z Real Madridom se bo konec tedna v Beogradu potegoval za evroligaško lovoriko. Prav tako je že bil izbran v idealno peterko evrolige, drugič zapored dobil naziv vzhajajoča zvezda, povrhu vsega pa lahko pričakujemo, da bo v njegove roke romala tudi lovorika najkoristnejšega košarkarja evrolige (MVP). Prejemnik te bo znan v soboto na slavnostni prireditvi v Beogradu.

A so centri pri naborih bolje ovrednoteni, kar je praksa že iz preteklosti, čeprav kariere vseh v najmočnejši ligi potem ne potekajo tako, kot so jim sprva prerokovali.

Po poteh Gorana Dragića?

Za Dončića bi bilo dobrodošlo, če Phoenix Suns ne bi izbirali prvi. Potem bi bilo več možnosti, da ga v NBA vpelje Igor Kokoškov. Foto: Vid Ponikvar In kaj bi bilo za Luko in njegov vstop v ligo NBA v tem trenutku najbolj idealno? Da Phoenix Suns, ki imajo največ možnosti za prvi izbor, ne bi izbiral prvi, ampak bi na vrsto prišli drugi ali tretji. Zakaj Phoenix? Če bo Ayton prva izbira, bi bilo tako več možnosti, da bi Luka prišel pod okrilje Igorja Kokoškova.

Srbski strokovnjak, ki je kot prvi evropski trener prevzel vodenje NBA-ekipe, bi bil za Luko idealna rešitev. Z lanskega evropskega prvenstva ga zelo dobro pozna, prav tako ve, kakšen tip igralca je in kako se obnaša. Pozna ga do potankosti. Večkrat je že izpostavil, kakšne sposobnosti ima in kje pri njem vidi možnosti za napredek. In kdo bi mu namenil več priložnosti za dokazovanje kot Kokoškov, ki je praktično že vso kariero tesno povezan s Slovenci? V Phoenixu Suns je že skrbel za razvoj Gorana Dragića, ki je svojo NBA-popotovanje začel v glavnem mestu Arizone. Našo reprezentanco je nato popeljal na sam evropski vrh, zdaj pa bi lahko vpeljal med najboljše košarkarje tudi slovenskega košarkarskega dragulja.