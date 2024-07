Luka Dončić je dobil še eno nagrado

Luka Doncic wins the 2024 ESPY Award for Best NBA Player 🔥 (via @malika_andrews ) pic.twitter.com/2G77iFcnUI

Med številnimi nagradami za posamezne športe so za najboljšega voznika določili Nizozemca Maxa Verstappna iz formule 1, Patrick Mahomes iz ekipe Kansas City Chiefs pa je najboljši igralec ameriškega nogometa.

Mahomes je dobil tudi priznanje za najboljšega športnika med vsemi. Najboljša športnica je A'ja Wilson, košarkarica ženske WNBA iz ekipe Las Vegas Aces. Telovadki Simone Biles je uspela najboljša vrnitev na tekmovališča.

BREAKING: Luka Doncic wins Best NBA Player at The ESPYS!



He beat out fellow nominees Jayson Tatum, Nikola Jokic and Shai Gilgeous-Alexander