"Ko sem gledal pohod Mavsov proti finalu lige NBA, sem začutil, da bi se odlično vključil v to moštvo," o razlogih za odprtje novega poglavja v karieri v dresu Dallas Mavericks pravi zvezdnik Klay Thompson, ki je prepričan, da lahko postane še zadnji kamenček v mozaiku zasedbe iz Teksasa pri pohodu do šampionskega prstana. Ob tem se v prvi vrsti veseli tudi igranja z Luko Dončićem in Kyriejem Irvingom.

Zgodba slovenske košarkarske izbrane vrste se je v letošnjem poletju precej nepričakovano ekspresno hitro končala. Kljub željam po uvrstitvi na olimpijske igre v Parizu so slovenski košarkarji na čelu z glavnim zvezdnikom Luko Dončićem svojo pot v Pireju končali že v polfinalu, Dončić pa je tako ob predpostavki, da Slovencev ne bo na olimpijskih igrah v Parizu, dobil vsaj nekaj (pre)potrebnega počitka. Po naporni sezoni kapetana izbrane vrste in obdobju neprestanih tekem, ki je trajalo vse od lanskega svetovnega prvenstva, pa so pri njegovih Dallas Mavericks že pošteno zavihali rokave in začeli popolnjevati ekipo, ki je v minuli sezoni prišla vse do finala lige NBA.

Podpredsednik Dallasa Michael Finley, Klay Thompson, Naji Marshall in Quentin Grimes Foto: Guliverimage

Nico Harrison je že naredil nekaj menjav z ekipo, ki bi po mnenju vodstva kluba lahko v prihajajočih sezonah splezala še stopničko višje kot letos. Potem ko sta se od ekipe poslovila Derrick Jones Jr. in Tim Hardaway Jr., pa so pri Dallasu uradno že pozdravili novince. To so postali Naji Marshall, Quentin Grimes in Klay Thompson. Sploh prihod zvezdnika Golden State Warriors, ki je po koncu minule sezone postal prost igralec, je v ligi NBA pošteno razburkal mnenja strokovnjakov in oboževalcev. Thompson je podpisal triletno pogodbo v vrednosti 50 milijonov dolarjev. "Thompson se pridružuje paru Luka Dončić – Kyrie Irving, hkrati pa povečuje potencial ekipe Mavsov, ki se uveljavlja kot glavna grožnja za osvojitev naslova NBA v naslednji sezoni," so ob njegovem prihodu zapisali pri klubu iz Teksasa.

Ni še rekel zadnje

V oblikovanju velike trojice skupaj z Dončićem in Irvingom je Thompson videl priložnost, da z Mavsi osvoji naslov lige NBA. To je bil verjetno glavni razlog za to, da se je odločil podpisati z Dallasom in ne z drugimi odmevnimi snubci, kot so Los Angeles Lakers. Čeprav 34-letni ostrostrelec ni več košarkar takšnega kova, kot je bil v preteklosti, pa bi lahko izkazal izjemen doprinos k igri Dallasa, ki ima ogromno rezerv predvsem pri metu z razdalje. V finalni seriji proti Bostonu so kar na treh izmed petih tekem za tri metali z manj kot 30-odstotno uspešnostjo, v celotni seriji pa so jih zadeli 31,6 odstotka.

Klay Thompson in Stephen Curry Foto: Reuters

Thompson je v zadnjih treh sezonah v dresu Golden Stata vključno s končnicami na tretjem mestu po številu zadetih trojk. Zadel jih je 810, več sta jih unovčila le Jayson Tatum (868) in Stephen Curry (1063), v celotni zgodovini lige NBA pa je le pet košarkarjev doseglo več trojk kot Američan, ki je zadnjih enajst sezon preživel v dresu Golden Stata, dve je zaradi poškodb izpustil. V zadnji sezoni je za bojevnike v povprečju dosegal 17,9 točke na tekmo, ob tem je zadel 43,2 odstotka metov iz igre, od tega je trojke metal z 38,7-odstotno uspešnostjo. Kljub temu da v taboru Golden Stata ni imel več tako izrazite vloge, pa so pri Dallasu prepričani, da lahko zapolni še zadnje vrzeli v ekipi, ki si želi napasti šampionski prstan.

Potrebna menjava okolja za dodatno iskrico

Thompson je v tem tednu tudi prvič stopil pred sedmo silo v Dallasu. "V tem trenutku me nasprotnik še vedno ne sme pustiti samega pri metu," je na vprašanje, v kakšni pripravljenosti in na kateri stopnji svoje kariere se nahaja, odgovoril štirikratni prvak lige NBA in petkratni udeleženec tekme All-Star. "Ne glede na to, kaj in kje delaš, lahko menjava okolja včasih naredi čudeže. Zelo sem hvaležen za čas, ki sem ga preživel pri Golden Statu, a v tem trenutku sem začutil, da potrebujem energijo in spremembo, ki bi lahko naredila nekaj posebnega za mojo kariero. V pretekli sezoni so bili trenutki, ko je bilo težko, ko ni bilo tako kot v preteklih sezonah," je dejal Thompson.

Nekoč nasprotnika, zdaj bosta soigralca Foto: Guliverimage

Ta je povedal, da ga je Dallas med drugim prepričal s svojo mlado zasedbo in načinom igre. "Dallas je čudovito mesto, ki obožuje svoj klub. Ko sem gledal pohod Mavsov proti finalu lige NBA, sem začutil, da bi se odlično vključil v to moštvo. Delovali so, kot da res uživajo v igranju eden z drugim in eden za drugega. To je bilo vse, kar sem potreboval," je o odločitvi, da postane del franšize Mavericksov, dejal izkušeni košarkar, ki je skupaj s Stephenom Curryjem v San Franciscu sestavljal polovico Splash Brothers, ki je dolgo časa veljal za enega najboljših strelskih parov v ligi. "Včasih so taki razhodi potrebni, da se stori, kar se mora. Tudi v preteklosti se je to že dogajalo in verjamem, da lahko veliko črpam iz tega in odkrijem novo iskrico," je še dodal Thompson.

Povezava z Irvingom, ki je prišel v ligo istega leta kot Thompson, in Dončićem je bil eden od glavnih razlogov, ki je Thompsona prepričal, da se pridruži aktualnim podprvakom lige NBA. "Že leta 2019 smo videli, da je pred Luko izjemna prihodnost. Že kot novinec je takrat proti nam blestel, dosegal je trojne dvojčke, tako da je bil potencial več kot viden. Veselim se igranja z njim in drugimi fanti, želim pomagati najti prostor na igrišču, zadevati, igrati obrambo, karkoli bo potrebno. Še vedno sem lahko odličen obrambni igralec in še vedno lahko dosegam to, kar sem že. Prepričan sem, da sem lahko še naprej odličen košarkar," je še prepričan novopečeni član Dallasa.

