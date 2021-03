Luka Dončić ima dovolj klopi

Ko so pri Dallasu pred nedeljsko tekmo z New Orleans Pelicans sporočili, da Luka Dončić zaradi bolezni ne bo igral, so kaj hitro dodali, da težave niso povezane z novim koronavirusom. Zgolj kot odslikava nove realnosti, v kateri ob vsakem kašlju okolica najprej pomisli na okužbo, ki bo športnika pahnila v izolacijo, v tvegan položaj pa potisnila celotno ekipo.

Podrobnosti Dončićevih težav pri Dallasu vseeno niso razkrili, medtem ko so odsotnost na predhodni tekmi pojasnili z bolečinami v hrbtu. A zdi se, da je po dveh zaporednih izpuščenih tekmah LD 77 pripravljen za vrnitev pod koše. Trener Rick Carlisle bo lahko nanj računal že v noči na torek, ko se bo nekoliko prenovljena teksaška zasedba udarila z Oklahomo City Thunder. S to tekmo Dallas vstopa v zahteven teden, v katerem ga nato do nedelje čakajo še Boston, New York in Washington.

Foto: Guliver Image

Po dveh zaporednih porazih zdaj Teksašani krvavo potrebujejo niz zmag, s katerim bi se v prihodnjem mesecu in pol povzpeli do šestega mesta, ki vodi neposredno v končnico. Klubi med sedmim in desetim mestom bodo namreč igrali dodatne tekme za preboj v končnico. Dallas je trenutno s 23 zmagami in 21 porazi osmi na zahodni lestvici.

Dončić je sicer v tej sezoni izpustil pet tekem, na katerih je Dallas doživel štiri poraze. Od tega je na treh tekmah manjkal tudi Kristaps Porzingis. Vse tri je moštvo izgubilo, zato trener Carlisle upa, da bosta v kratkem oba povsem pripravljena. Pri tem je precej bolj negotov Latvijčev status. Porzingis je namreč v tej sezoni izpustil že kar 16 tekem.