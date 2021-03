Vrnitev Luke Dončića proti klubu, kateremu je nasul rekordnih 46 točk?

V noči na nedeljo bodo ljubitelji košarke v ligi NBA prišli na svoj račun, saj bo na delu kar 18 klubov. Med njimi je tudi eden, pri katerem nastopa slovenski legionar. To je Dallas, ki bo gostoval v New Orleansu. Najverjetneje tudi z Luko Dončićem, ki je zaradi bolečin v hrbtu izpustil včerajšnjo tekmo proti Indiani, tokrat pa bi se lahko vrnil.

Dallas vstopa v daljšo turnejo, čaka ga pet zaporednih gostovanj. Najprej se bodo ustavili v New Orleansu, proti kateremu je Luka Dončić v tej sezoni dosegel 46 točk in 12. februarja poskrbel za rekordni strelski dosežek kariere. Ljubljančan se najverjetneje vrača v moštvo Dallasa, tako je namignil tudi trener Rick Carlisle, obstaja pa možnost, da bi proti Pelikanom manjkal Kristaps Porzingis, ki je v noči na soboto proti Indiani prispeval 31 točk in 18 skokov, na parketu pa prebil kar 38 minut. Mavericks so kljub odmevni predstavi Latvijca na domačem parketu doživeli visok poraz (-15). Bodo uspešnejši proti New Orleansu, ki je včeraj kljub izjemni predstavi Ziona Williamsona (39 točk, 10 skokov in 5 asistenc) ostal kratkih rok proti Čančarjevemu Denverju (108:113)?

Pomerila se bosta kluba, ki sta zadnji dan tržnice v ligi NBA poskrbela za dvojni selitvi. JJ Redick, ki ima še vedno poškodovano peto in še ni nared za dvoboj, in Nicolo Melli sta se pridružila Dallasu, James Johnson in Wes Iwundu pa sta po novem člana New Orleans Pelicans. Na dvoboju tako ne bo manjkalo ''starih'' znancev.

Liga NBA, 27. marec: 01.00 Milwaukee Bucks – New York Knicks

01.00 Minnesota Timberwolves – Houston Rockets

01.00 Washington Wizards – Detroit Pistons

01.30 San Antonio Spurs – Chicago Bulls

04.00 New Orleans Pelicans – Dallas Mavericks

04.00 Oklahoma City Thunder – Boston Celtics

04.00 Utah Jazz – Memphis Grizzlies

04.00 Los Angeles Clippers – Philadelphia 76ers

04.00 Sacramento Kings – Cleveland Cavaliers

