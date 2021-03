Dončiću zagodlo zdravje, Miami v hudi krizi

V ligi NBA so bili v noči na soboto dejavni vsi trije klubi slovenskih legionarjev, a ni zaigral prav nihče izmed Slovencev. Dallas je brez Luke Dončića, ki je izpustil nastop zaradi bolečin v hrbtu, doma ostal prekratek proti Indiani (94:109), Miami je brez Gorana Dragića, ki je zaradi poškodbe hrbta manjkal že četrtič zapored, izgubil pri Charlottu (105:110), šesti zaporedni poraz Heat je prižgal alarm v taboru podprvakov, Denver pa je brez pomoči Vlatka Čančarja v gosteh ugnal New Orleans.

Trije slovenski legionarji v ligi NBA, niti ena odigrana minuta. V noči na soboto na parket ni stopil prav nihče izmed trojice Dončić – Dragić – Čančar, ki je združila moči leta 2017 in popeljala slovensko košarkarsko reprezentanco do evropskega naslova, edini, ki se je veselil zmage, pa je bil Koprčan Vlatko Čančar, ki je pri Denverju ponovno ostal prikovan na klop. Nuggets so v gosteh premagali New Orleans, v vročem strelskem obračunu pa sta izstopala srbski as Nikola Jokić (37 točk) in mladi zvezdnik Pelikanov Zion Williamson (39 točk).

Vrhunci dvoboja v Dallasu:

Košarkarji Dallasa so zelo pogrešali Luko Dončića. Ljubljančan na seznamu strelcev in podajalcev spada med pet najboljših v ligi NBA. Domači dvoboj z Indiano je izpustil zaradi bolečin v hrbtu, ob njegovi odsotnosti pa je ponovno zažarel učinek Kristapsa Porzingisa, ki pa ni predstavljal dovoljšnje podlage za ekipni uspeh. Visoki Latvijec je resda prispeval 31 točk in 18 skokov, a to Dallasu, ki je za tri točke metal skromnih 22,9-odstotno (8 od 35), ni pomagalo do zmage. Še več, gostje iz Indianapolisa so kraljevali v dvorani American Airlines Center in na začetku tretje četrtine vodili že za 17 točk, gostiteljem pa največ težav povzročali z natančnimi meti za tri točke.

Kristaps Porzingis se je spopadel s sosedom Domantasom Sabonisom. Čeprav je dosegel več točk, se na koncu ni veselil zmage. Ko je bil Latvijec na parketu, je bil Dallas skupno slabši za -6. Foto: Reuters

Zadeli so kar 20 trojk in s tem izenačili klubski rekord v tej sezoni. Malcolm Brogdon, z 22 točkami si je naziv prvega strelca Indiane delil z litovskim centrom Domantasom Sabonisom, je zadel kar šest od devetih metov za tri točke. Mavericks so se na začetku zadnje četrtine približali na -4 (80:84), bližje pa niso mogli priti. Indiana je znova vzela stvari v svoje roke in si do konca srečanja zgradila zajetnih 15 točk prednosti.

''Na voljo smo imeli dovolj talenta in razpoložljivih mož za zmago, a nas je pokopala učinkovitost,'' je po tekmi priznal trener Rick Carlisle in namignil, da bi lahko Dončić zaigral že na naslednji tekmi. Prvi zvezdnik Mavericks je namreč z ekipo po porazu z Indiano odpotoval na daljšo turnejo.

Luka Dončić je na klopi v družbi velikega prijatelja Bobana Marjanovića, ki proti Indiani ni stopil na parket, spremljal poraz soigralcev. Foto: Reuters

Dallas se podaja na niz petih zaporednih tekem v gosteh, najdaljši v tej sezoni. Začel ga bo v noči na nedeljo v New Orleansu, ravno pri klubu, iz katerega sta zadnji dan tržnice v ligi NBA prišla JJ Redick in Nicolo Melli. 36-letni veteran, ki v dolgoletni karieri v ligi NBA v povprečju na tekmo dosega več kot 12 točk, še ni debitiral za Dallas. Zaradi poškodbe pete ni zaigral od 3. marca, krstnega nastopa za Dallas ni vpisal tudi še en nekdanji član New Orleans Pelicans, ki po novem sodeluje z Dallasom, italijanski center Nicolo Melli.

Miami padel v rezultatsko krizo

Pri Miamiju je vrag vzel šalo. Šesti zaporedni poraz je razmerje zmag in porazov v ligi NBA pokvaril na 22-24. Vročica, aktualni podprvak lige NBA se na vzhodni konferenci še oklepa osmega mesta, a je prednost pred Indiano, ki je na gostovanju pri Dallasu izkoristila odsotnost Dončića, ugnala Mavericks in razmerje zmag in porazov izboljšala na 21-23, močno skopnela.

Vrhunci dvoboja v Charlottu:

Miami je ostal praznih rok v Charlottu, kjer ob odsotnosti Gorana Dragića, ki je zaradi bolečin v spodnjem delu hrbta izpustil že četrto tekmo zapored, ni našel prave rešitve za Malika Monka. Slednji igra odlično proti Miamiju. Prejšnji mesec je proti Heat dosegel 36 točk in postavil osebni strelski rekord kariere, tokrat pa se je ustavil pri 32 točkah (met iz igre 12/17) in znova spravil v slabo voljo nekdanjega soigralca pri univerzitetnem moštvu Kentuckyja Bama Adebaya. Terry Rozier je k uspešni predstavi Charlotta dodal 26 točk in kar 11 asistenc, toliko jih, odkar igra v ligi NBA, še ni zbral na eni tekmi.

Miami je že po prvi četrtini zaostajal za -17, ob koncu prvega polčasa pa je Charlotte računal na ogromno prednost +23 (72:49). Pot do zmage se je zdela enostavna, a se gostje niso predali. V drugem polčasu so prikazali boljšo igro in se približali Charlottu. Šest sekund pred koncem je Tyler Herro znižal na -3, a je nato Devonte Graham z dvema zadetima prostima metoma le popeljal gostitelje do uspeha.

Gostom tako do preobrata ni pomagalo niti 20 točk, kolikor sta jih dosegla Jimmy Butler (zaradi trebušne viroze je izpustil zadnjo tekmo) in Duncan Robinson, trener Erik Spoelstra, ki še ni mogel računati na zadnja novinca (Victor Oladipo in Nemanja Bjelica naj bi v dresu Miamija debitirala v noči na torek), pa je izpostavil, kako je bila ključna slaba igra v prvem polčasu. ''Charlotte je izgledal veliko bolj sveže. Igral je hitreje in bolj energično,'' je izpostavil strateg Miamija, ki je ob šestem zaporednim porazom doživel še dodaten udarec, saj si je Kendrick Nunn v prvem polčasu zvil desni gleženj in se pozneje ni več vrnil na parket.

Vroči Harden se počuti kot MVP

Strelski dosežek večera pripada Jamesu Hardnu. Bradati zvezdnik Brooklyna je proti Detroitu (113:111) prevzel odgovornost v igri v napadu, saj sta manjkala tako Kevin Durant (poškodba) in Kyrie Irving (osebne zadeve). Prispeval je kar 44 točk, vse skupaj pa podkrepil še s 14 skoki in 8 asistencami.

44 POINTS FOR THE BEARD



📼 Highlights from a huge @JHarden13 night in Detroit 📼 pic.twitter.com/kTjVQxe6Jw — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) March 27, 2021

''Počutim se, kot da sem MVP,'' je po še eni izmed vpadljivih predstav pojasnil, kako se prišteva med kandidate, ki bi lahko prejeli priznanje za najkoristnejšega igralca lige NBA. Na drugi strani velike luže se kot najbolj resne kandidate za prestižno lovoriko omenja tudi LeBrona Jamesa, Joela Embiida, Nikolo Jokića in Damiana Lillarda.

Liga NBA, 26. marec:

Dallas Mavericks : Indiana Pacers 94:109

Porzingis 31 (met iz igre 12/28), 18 sk., Hardaway Jr. 16, Richardson 11, Dončić ni igral; Sabonis (15 sk.) in Brogdon (trojke 6/9) 22, McDermott 12 Charlotte Hornets : Miami Heat 110:105

Monk 32, Rozier 26, 11 asist., Graham 16, 8 asist.; Butler (9 asist.) in Robinson (met za tri 6/9) 20, Adebayo 17, 8 sk., Ariza 14, 9 sk., Dragić ni igral New Orleans Pelicans : Denver Nuggets 108:113

Williamson 39 (met iz igre 16/19), 10 sk., Bledsoe 16, 9 asist.; Jokić 37 (met iz igre 17/30), 9 asist., Porter Jr. 25, Murray 23, 11 asist., Millsap 16, Čančar ni igral Detroit Pistons : Brooklyn Nets 111:113

Grant 19, Bey in Jackson 14, Plumlee 13, 10 sk.; Harden 44 (met iz igre 14/30), 14 sk., 8 asist., Griffin 17, Jordan 10, 9 sk., Durant in Irving nista igrala Milwaukee Bucks : Boston Celtics 114:122

Middleton 19, Holiday 17, Antetokounmpo 16, 8 sk., Merrill 15; Tatum 34 (met iz igre 13/18), Smart 23, 8 sk., Walker 21, Brown 18 Toronto Raptors : Phoenix Suns 100:104

Siakam 26, 11 sk., VanVleet 22 (trojke 6/15), Anunoby 15; Ayton (9 sk.) in Paul (8 asist.) 19, Booker 16 Minnesota Timberwolves : Houston Rockets 107:111

Towns 29 (met iz igre 9/26), 16 sk., 8 asist., Hernangomez 19, 9 sk., Reid 16; Wood 24, 9 sk., McLemore 21, Wall 14 (met iz igre 6/25), 15 asist., 7 izg. žog Orlando Magic : Portland Trail Blazers 105:112

Okeke 22, Ennis III 18, Bacon 17, Birch 14, 15 sk.; McCollum in Powell 22, Covington (8 sk.), Kanter (15 sk.) in Simons 15, Lillard ni igral Utah Jazz : Memphis Grizzlies 117:114

Mitchell 35 (trojke 5/7), Gobert 25, 9 sk., Bogdanović 17; Morant 32, 11 asist., Brooks 22, Allen 17, Valančiunas 14, 18 sk. Golden State Warriors : Atlanta Hawks 108:124

Wiggins 29, Wiseman 18, Poole 15, Curry ni igral; Collins 38 (met iz igre 14/19), 12 sk., Young 21, 15 asist., Capela 18, 15 sk. Los Angeles Lakers : Cleveland Cavaliers 100:86

Harrell 24, 10 sk., Schröder 17, Horton-Tucker 15, James in Davis nista igrala; Nance Jr. 17, 10 sk., Garland 14, Allen 13, 11 sk.

Lestvice