Velika okrepitev za Dragićeve, novega soigralca ima tudi Dončić

JJ Redick k Dončiću

Krepi se tudi Dallas, k Luki Dončiću prihaja 36-letni ameriški veteran Jonathan Clay "JJ" Redick, ki v ligi NBA igra že od leta 2006, v tej sezoni pa je za New Orleans Pelicans dosegal 12,9 točke na tekmo. Dallas bo New Orleansu dal Jamesa Johnsona in Wesa Iwunduja.

Rondo v Los Angeles Clippers

Iz Atlante Hawks v Los Angeles Clippers prihaja Rajon Rondo, 35-letni veteran, ki je v tej sezoni pri povprečju 3,9 točke, 2 skoka in 3,5 asistence na tekmo, prihaja v zameno za Louja Williamsa in dva izbiri drugega kroga nabora lige NBA.

V Miami tudi Oladipo

K Goranu Dragiću v Miami prihaja tudi dvakratni udeleženec All-Star tekme Victor Oladipo, ki je bil leta 2013 na naboru lige NBA izbran kot številka dva. Zanimivo, za 28-letnega Američana, ki v tej sezoni na tekmo dosega 20,8 točke, je to že druga selitev v tej sezoni. Začel jo je kot član Indiana Pacers, se preselil k Houston Rockets, zdaj pa ga je ta poslal na Florido. Miami bo zanj v Houston oddal Averyja Bradleyja in Kellyja Olynka.

Nikola Vučević, dvakratni udeleženec tekme All-Star, se iz Orlanda seli v Chicago. Foto: Reuters

Vučević iz Chicaga v Orlando

Izkušeni črnogorski košarkar Nikola Vučević, ki v svoji deseti sezoni v ligi NBA dosega 24,5 točke in zbira 11,8 skoka na tekmo, po osmih letih in pol zapušča Orlando Magic. Na Floridi so se odločili, da ga prepustijo Chicago Bulls. Biki se bodo zanj, v paketu pa bodo dobili tudi Al Faruqa Amina, morali odreči Ottu Porterju, Wendellu Carterju Jr. in dvema igralcema v prvi rundi nabora.

Bjelica prihaja k Dragiću

Dragić bo pri Miami Heat pozdravil košarkarja s področje nekdanje skupne države. Na Florido namreč prihaja izkušeni, 32-letni Srb Nemanja Bjelica, za katerim je pet let igranja v najmočnejši košarkarski ligi na svetu. V tej sezoni v njej dosega 7,2 točke in 3,8 skoka na tekmo. Prihaja iz Sacramento Kings, ki bodo v zameno zanj dobili Moeja Harklessa in Chrisa Silvo.