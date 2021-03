Stop za Dončića, ne pa za Dallas

Čeprav je Minnesota v noči na četrtek v večjem delu tekme učinkovito zaustavil slovenskega zvezdnika Luka Dončiča, ki je kljub temu na koncu prišel do 15 točk, 4 skokov in 4 asistenc, pa je Dallas visoko premagal Minnesoto (128:108) in pripravil nastavke za zmagoviti niz.

"Moral bi zadeti še tisti zadnji met za tri točke," se je po ponedeljkovi predstavi proti Portlandu, ko je v treh četrtinah dosegel 37 točk in za 3 točke meta 8:9, pošalil Luka Dončić. Da svojega strelskega navdiha ni prenesel v Minnesoto, je spoznal že kmalu po začetku sredine tekme, na kateri se je soočil s taktično odlično pripravljeno in praviloma prav na njem osredotočeno obrambo.

Ko je šest minut pred koncem tekme v šele sedmem poskusu zadel svoj prvi met za tri točke, je cinično dvignil stisnjeni pesti in se nasmehnil. Manj prijaznih pogledov in besed je, prepričan o pregrobi igri in neustreznem kriteriju, namenil sodnikom in tekmecem. Po tehnični napaki štiri minute in pol pred koncem, se je gostujoči trener Rick Carlisle odločil ohladiti svojega prvega zvezdnika.

Prav v zadnji četrtini je sicer Dončić poskrbel za nadaljevanje svojega niza tekem z dvomestnim številom točk. Na koncu je v 27. minutah je ob skromnem odstotku zadetih metov (za 3 točke 2:9, za 2 točki 4:7, prosti meti 1:2) dosegel 15 točk. Dodal je še po štiri skoke in asistence ter po eno pridobljeno žogo in blokado. Predvsem pa je tekmo končal z nasmeškom in novo zmago.

Dallas vendarle ni le Luka Dončić

Da bodo morali tekmo tokrat dobiti tudi brez izstopajočih številk svojega nespornega prvega moža, so preostali košarkarji Dallasa spoznali že v zgodnji fazi tekme. Čeprav je Luka v prvem polčasu dosegel le pet točk, so Teksačani ob odhodu na osrednji odmor vodili za točko (56:55). Odločilno prednost so si nato priigrali v tretji četrtini, ko je Minnesota svojo agresivno obrambno strategijo začela plačevati tudi v obliki težav nosilcev z osebnimi napakami.

Po delnem rezultatu 15:5 na sredini tretje četrtine je Dallas na krilih izjemno razpoloženega Kristapsa Porzingisa (na koncu 29 točk, 9 skokov) povedel z desetimi točkami prednosti (77:67). V zadnji četrtini so latvijskemu velikanu na pomoč priskočili tudi soigralci (Tim Hardaway je bil na koncu z 21 točkami drugi strelec). Tudi ohlajeni Dončić je v tem delu prispeval osem točk, tako da je prednost Mavericks poskočila celo na +23 (128:105).

Dallas je tako proti najbolj skromni zasedbi v ligi prišel do druge zaporedne zmage. Naslednja koraka proti mestom, ki vodijo neposredno v končnico pa bo skušal storiti ob koncu tedna v tekmi proti Indiana Pacers in New Orleans Pelicans.

Čančarjeva trojka

Trojko, ki jo je Dončić lovil vse do zaključka tekme, pa je v edinem poskusu na tekmi svojega Denverja proti Toronu dosegel Vlatko Čančar.

Primorec je priložnost dobil v zadnji četrtini, ko je bila usoda Denverja že zapečatena. Igral je slabih šest minut. Ob omenjeni trojki (edini met iz igre) pa so mu v statistiko vpisali še asistenco in pridobljeno žogo.

Denver je sicer vodil le z uvodnih 2:0, v nadaljevanju pa so imeli škarje in platno v rokah Kanadčani, ki v tej sezoni domujejo na Floridi. Vodili so celotno tekmo, največ s kar 35 točkami naskoka, na koncu pa tekmo dobili s 135:111. Za Čančarjevo druščino so bili usodni predvsem razigrani Pascal Siakam (27 točk), OG Anunoby (23) in Norman Powell (22).

Liga NBA, 24. marec: Minnesota Timberwolves : Dallas Mavericks 108:128

Edwards 29, Towns 22; Porzingis 29, Hardaway 21, Dončić 15 (4 skoki, 4 asistence)



Toronto Raptors : Denver Nuggets 135:111

Siakam 27, Anunoby 23; Jokić in Murray 20, Čančar 3



