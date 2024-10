Krka visoko dobila prvi derbi sezone s Heliosom

Na sporedu je četrti krog državnega košarkarskega prvenstva, v Novem mestu sta v sredo na derbiju igrali ekipi Krke in Kansai Helios Domžal. Domači so zmagali za kar 20 točk, s 86:66. V petek bo odigran gorenjski dvoboj med GGD Šenčurjem in LTH Castings. Slednji so pripeljali ameriško okrepitev.

Foto: Aleš Fevžer Domžalčani so v domače prvenstvo krenili s tremi zaporednimi zmagami in so v Novo mesto prišli neporaženi. Košarkarji Krke so po uvodnem porazu v DP proti Podčetrtku zabeležili dve zaporedni zmagi. Zdaj so na vrhu lestvice lige OTP izenačeni, saj je Krka ligaški derbi dobila s 86:66. Pri Krki je Marc Garcia Antonell dosegel 21 točk, Nikola Bačvić jih je dodal 19 in zbral šest podaj, Tayler Anthony Persons pa 18 točk. Pri Domžalčanih je dal 16 točk Jure Špan, Sreten Knežević pa 15 točk in sedem skokov.

Domžalčani so nekoliko bolje začeli v uvodni četrtini dvoboja. Najvišja prednost je znašala osem točk, domači so se vmes vrnili le na točko zaostanka, a je na prvi premor Kansai Helios odnesel šest točk zaloge. V drugi četrtini se je Krka hitro vrnila in tudi povedla. Sledilo je izenačeno nadaljevanje četrtine, ekipi sta bili večkrat točkovno poravnani, a so bili Domžalčani še vedno tisti, ki so imeli koš ali dva naskoka.

Tretja četrtina se je nadaljevala v enako izenačenem slogu, nato pa so sklepno Novomeščani začeli z odločilnim delnim izidom 11:0 in prednost povišali na +13 pri 67:54. Domači so prednost nato le še višali do konca, vmes povedli tudi za +20, kar je pomenilo precej varno končnico dvoboja.

Ameriška okrepitev v Škofji Loki

Moštvo LTH Castings je pred gorenjskim derbijem postalo močnejše za novega organizatorja igre. Trener Igor Kešelj bo lahko že na tekmi s Šenčurjem računal na pomoč AJ Westona. Weston je pred prihodom v Škofjo Loko nastopal v ligi NCAA, in sicer v 3. diviziji, za moštvo Dean Bulldogs. V Massachusettsu je pustil velik pečat. Na tamkajšnjem kolidžu je bil v sezoni 2023/24 izbran za najkoristnejšega igralca, prav tako je bil uvrščen v drugo peterko konference GNAC.

"Sem več kot hvaležen, da sem se pridružil skupini fantov pri LTH Castingsu. Škofja Loka je čudovito mesto, kot iz filma. Tu si niti dneva ne bom vzel za samoumevnega. Pripravljen sem narediti vse, kar bo potrebno, da ekipi pomagam pri zbiranju zmag," je po nekaj treningih z ekipo spregovoril AJ Weston.

