Sreda, 1. 10. 2025, 7.45
37 minut
Liga OTP banka, 2. krog
Krka gostuje v Domžalah
Z obračunom med Kansai Helios Domžalami in Krko se bo danes začel drugi krog košarkarske lige OTP banka. Obe ekipi sta bili v prvem krogu uspešni, Krka je nadigrala Laščane, Domžalčani pa so tesno ugnali Triglav.
Preostale tekme kroga bodo na sporedu v soboto in ponedeljek.
Liga OTP banka, 2. krog:
Sreda, 1. oktober:
20.45 Kansai Helios Domžale - Krka
Sobota, 4. oktober:
17.30 Zlatorog Laško - Rogaška
19.30 Hopsi Polzela - Šentjur
Ponedeljek, 6. oktober:
17.30 Podčetrtek - Šenčur
18.30 Triglav Kranj - Ilirija
Lestvica:
1. Krka 1 tekma - 2 točki
2. Šenčur GGD 1 - 2
3. Rogaška 1 - 2
4. Kansai Helios Domžale 1 - 2
5. Ilirija 1 - 2
6. Podčetrtek 1 - 1
7. Triglav Kranj 1 - 1
8. Šentjur 1 - 1
9. Hopsi Polzela 1 - 1
10. Zlatorog Laško 1 - 1