Domžalčani nizajo zmage, tokrat ugnali Hopse

Košarkarji Kansai Heliosa so v 21. krogu lige Nova KBM za osmo zaporedno zmago v tekmovanju premagali Hopse Polzelo s 83:77. Za uvod so člani Triglava s 64:63 premagali Šenčur, Krka pa je ponižala Rogaško (116:59) in spotoma presegla še lastni rekord.

Košarkarji Kansai Heliosa so pričakovano zabeležili osmo zaporedno zmago, tako da letos v ligi Nova KBM še ne poznajo poraza, Hopsi s Polzele pa so iz tedna v teden bližje nazadovanju v 2. SKL. Po enaindvajsetih tekmah imajo zgolj pet zmag oziroma dve manj od predzadnje Rogaške, do konca rednega dela pa je še šest krogov.

Domžalčani so do dveh točk prišli težje od pričakovanj, saj so gostje nastopili motivirano in zbrano ter bili vse do konca v igri za presenečenje. Slabe štiri minute pred koncem je bil rezultat 77:73.

Zasedba Damjana Novakovića je do zmage prišla s kolektivno predstavo - pet igralcev je imelo dvomestno število točk -, največ sta jih zbrala Blaž Mahkovic (17 točk, 9 podaj) in Tibor Mirtič (16 točk, 7 skokov), pri gostih pa sta se najbolj izkazala igralca, ki sta na Polzelo prišla v začetku februarja. Vladimir Vranić je dosegel 17 točk, Žiga Fifolt pa je imel 12 točk in 12 skokov.

Triglavani so tesno premagali Šenčur. Foto: www.alesfevzer.com

Odločitev o zmagovalcu v Kranju je padla v samem zaključku. Gostje so tri minute pred koncem povedli z 61:57, ECE Triglav pa se je 70 sekund pred iztekom časa prebil v vodstvo s 63:61. Najboljši posameznik GGD Šenčurja Dino Murić (22 točk, met 9:13, 7 skokov) je izid izenačil 13 sekund pred koncem, Črt Čabrilo pa je na drugi strani zadel enega od dveh prostih metov. V zadnjem napadu poskus Alena Malovčića za tri točke oziroma zmago gostov ni šel skozi obroč. Pri zmagovalcih je Lovro Urbiha dosegel 14 točk (10 skokov), 13 sta jih dodala Čabrilo (4 podaje) in Jan Dornik, 11 pa Uroš Šikanić (7 skokov).

Igralci Krke presegli svoj rekord

Pestro je bilo tudi v Novem mestu, kjer so bili košarkarji Krke v odsotnosti trenerja Gašperja Okorna, ki mora odslužiti dve kazni prepovedi vodenja ekipe zaradi izključitve na prejšnji tekmi v Šenčurju, rekordno razpoloženi. Proti Rogaški so zabeležili najvišjo zmago v ligi Nova KBM v tej sezoni - presegli so lastni rekord iz prvega kroga proti Šentjurju (111:55) - in izboljšali najvišje število doseženih točk v ligi, ki je iz iste tekme 27. septembra lani.

Košarkarji Krke so se tudi brez Gašperja Okorna, ki mora odslužiti dve tekmi kazni prepovedi vodenja ekipe, izvrstno znašli. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Pri Krki, ki je 17 trojk zadela z 62-odstotnim metom, se je osem igralcev vpisalo med strelce, sedem jih je imelo dvomestno število točk, štirje pa so dosegli dvajset točk ali več. Miha Cerkvenik je dosegel 20 točk (trojke 4:4) in zbral 13 skokov (indeks 34), 100-odstoten za tri točke je bil tudi Marko Radovanović (20 točk, trojke 4:4), štiri trojke je zadel še Jan Špan (21 točk, trojke 4:7), 20 točk pa je imel Leon Stergar (5 skokov, 5 podaj).

Liga Nova KBM, 21. krog

Sreda, 13. marec:

Petek, 15. marec:

Sobota, 16. marec:

Ponedeljek, 18. marec:

Lestvica: