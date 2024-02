Začenja se v Novem mestu

Za uvod v 19. krog košarkarske lige nova KBM bodo košarkarji Krke danes gostili Podčetrtek. Novomeščani so v prejšnjem krogu izgubili s Kansai Helios Suns, kljub temu pa so še vedno vodilna ekipa lige. Domžalčani se bodo v tem krogu v soboto pomerili s Šentjurjem, krog bosta v ponedeljek sklenili ekipi LTH Castings in Triglav Kranja.