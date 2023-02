Začenja se zadnje dejanje rednega dela

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes se bo s srečanjem med Hopsi in Šentjurjem začel še zadnji krog rednega dela lige Nova KBM. V soboto bo na sporedu obračun med LTH Castings in Rogaško, preostale tekme pa se bodo odvile v nedeljo in ponedeljek.