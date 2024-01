Krka gladko do 14. zmage, Helios do svoje 12.

Novomeščani so prišli do 14. zmage.

Foto: www.alesfevzer.com

Za uvod v 16. krog košarkarske lige Nova KBM so košarkarji Krke v torek z 82:76 premagali Rogaško in vknjižili 14. zmago. S 24 točkami je pri domačih izstopal Darko Planinić, pri Rogaški je Alexander Jordan Session 24 točkam dodal 11 skokov. V petek zvečer je Kansai Helios Domžale s 76:50 premagal Šenčur.

Košarkarji Krke so bili v dvoboju s predzadnjo Rogaško veliki favorit. V letu 2024 so dobili vse tri tekme v domačem prvenstvu. A uvod tekme v dvorani Leona Štuklja ni potrdil razmerja na razpredelnici. Z izjemo začetnega vodstva z 2:0 so imeli vseskozi tesno prednost gosti, ki je v zadnji minuti prve četrtine narasla na pet točk (17:22).

Z delnim izidom 8:0 je Krka v uvodu druge četrtine ušla na 27:22, a so gostje do 29. točke držali ravnotežje. Pri vodstvu s 40:32 pa se je začela kazati domača zmaga. Po menjavi strani je razlika postala dvomestna, vseeno pa je Rogaška zbrala moči in pri izidu 55:54 je bilo vnovič vse odprto. A Novomeščani so še enkrat dodali, kolikor je bilo potrebno, za dve novi točki, pa čeprav so imeli danes izjemno težavo z metom za tri točke, saj so v 25 poskusih zadeli vsega dvakrat. S 24 točkami je pri domačih izstopal Darko Planinić, pri Rogaški je Alexander Jordan Session 24 točkam dodal 11 skokov.

Foto: www.alesfevzer.com Košarkarji Kansai Heliosa so se še tretjič v 2024 pomerili z Gorenjsko gradbeno družbo Šenčur in znova kot zmagovalci zapustili parket. Gorenjce so izločili v četrtfinalu pokala Spar, zdaj pa so se jim oddolžili še za poraz na prvi tekmi lige Nova KBM sredi novembra, ko so bili izbranci trenerja Miljana Pavkovića boljši za dvanajst točk. Domžalčani so vpisali dvanajsto zmago, tretjo v nizu.

Če je GGD Šenčur pred tremi dnevi v pokalu Spar slavil sredi Domžal, vendar z nižjo razliko, kot je izgubil na prvi tekmi v Šenčurju, tokrat vprašanja o zmagovalcu praktično ni bilo. Domači so vodili skoraj vseh 40 minut, na odmoru so imeli že 14 točk prednosti, tudi v nadaljevanju pa so vseskozi držali vajeti igre v svojih rokah. Pet igralcev Kansai Heliosa je imelo dvomestno število točk, največ sta jih dosegla Perttu Blomgren (16 točk) ter Tibor Mirtič (13 točk, osem skokov), uspešno pa je krst v domžalskem dresu prestal Sidy Djitte, nove okrepitev iz Senegala pod košema, ki je zbral devet točk in osem skokov. Pri gostih je imel Jan Novak 15 točk in šest skokov.

Liga Nova KBM, 16. krog

Torek, 16. januar:

Petek, 19. januar:

Sobota, 20. januar:

Lestvica: