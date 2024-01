Krka brez milosti tudi za Podčetrtek

Košarkarji Term Olimia so v decembru izgubili le eno od šestih tekem v ligi Nova KBM in pokalu Spar, leto 2024 pa so zdaj začeli z dvema porazoma. V soboto so izgubili v Domžalah, zdaj še doma s Krko. Novomeščani so drugo zmago proti Podčetrtčanom v tej sezoni, trinajsto skupno, dosegli precej lažje kot prvo v Novem mestu (93:92). Vodili so praktično vseh 40 minut, vprašanje zmagovalca pa so rešili pred zadnjo četrtino, ko se je razlika na semaforju povzpela do dvajsetih točk.

Pri Krki se je vseh deset igralcev vpisalo med strelce, šest pa jih je imelo dvomestne številke. Darko Planinić je zbral 19 točk, po 14 pa sta jih dodala Leon Stergar in Miha Cerkvenik. Na domači strani, ki je zadela 13 trojk s 50-odstotnim metom, sta bila najbolj razpoložena Simo Atanacković z 22 točkami (trojke 3:5) in Gašper Škorjanc z 18 (trojke 4:5).

Rogaška bo v petek gostila Helios. Preostale tekme bodo na sporedu v soboto in ponedeljek.

Liga Nova KBM, 15. krog

Sreda, 10. januar:

Petek, 12. januar:

Sobota, 13. januar:

Ponedeljek, 15. januar:

Lestvica: