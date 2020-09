Dragićeva druščina ohladila in izločila najbolj vročo ekipo lige NBA

Košarkarji Miamija so ob vidni logi Gorana Dragića (16 točk, 4 skoki, 2 asistenci) v peti tekmi drugega kroga končnice še četrtič premagali oslabljeni Milwaukee (103:94) in tako napredovali v konferenčni finale. Tam jih čaka boljši iz para Boston-Toronto.

Milwaukee je kot najbolj učinkovita ekipa rednega dela dobil skoraj 77 odstotkov tekem, a kaj ko je v petih tekmah drugega kroga končnice proti Miamiju nato slavila le eno zmago. Potem ko so Goran Dragić in soigralci pred dnevi zapravili priložnost za drugo zaporedno "metlo", torej napredovanje brez poraza, so v noči na sredo izkoristili drugo zaporedno zaključno žogo, še četrtič ugnali Milwaukee (103:94), pri katerem je tokrat zaradi poškodbe gležnja dokončno obsedel prvi zvezdnik Giannis Antetokounmpo in se z osmo zmago na deveti tekmi končnice prebili v konferenčni finale.

Med junaki tudi Dragić

Po strelsko slabi nedeljski predstavi je bil Dragić tokrat pri metih bolj racionalen in tudi nekoliko bolj natančen. Predvsem pa se je vnovič predstavil v vlogi zanesljivega in preudarnega dirigenta in v zadnji četrtini enega od ključnih mož. Ko je namreč nepopustljivi Milwaukee v zadnji četrtini z zasukom še poizkušal izsiliti šesto tekmo, je 34-letni Ljubljančan manj kot minuto pred koncem dosegel pomemben koš s krilnega položaja za sedem točk prednosti (95:88). Pozneje je zadel še prosti met in tekmo po dobrih 33 minutah igre zaključil s 17 točkami (met za 3 točke 2:5, za 2 točki 5:10, prosti meti 1:2), ob tem pa so mu v statistiko vpisali še štiri skoke in dve asistenci.

Več sledi ...

Foto: Getty Images "Kapetan" obrambne peterke leta Ponoči so v "mehurčku" v Orlandu razglasili tudi člane najboljših peterk rednega dela lige NBA. Kot najboljši obrambni košarkar lige je na čelu prve prav Antetokounmpo. Poleg grško-nigerijskega orjaka so med prvimi izbranci še Anthony Davis (LA Lakers), Ben Simmons (Philadelphia 76ers), Rudy Gobert (Utah jazz) in Marcus Smart (Boston Celtics). V drugo najboljšo obrambno peterko lige pa so bili imenovani Kawhi Leonard, Patrick Beverley (LA Clippers), Brook Lopez, Eric Bledsoe (Milwaukee Bucks) in Bam Adebayo (Miami Heat). Ponoči so v "mehurčku" v Orlandu razglasili tudi člane najboljših peterk rednega dela lige NBA. Kot najboljši obrambni košarkar lige je na čelu prve prav Antetokounmpo. Poleg grško-nigerijskega orjaka so med prvimi izbranci še(LA Lakers),(Philadelphia 76ers),(Utah jazz) in(Boston Celtics). V drugo najboljšo obrambno peterko lige pa so bili imenovani(LA Clippers),(Milwaukee Bucks) in(Miami Heat).

Lakersi in Houston za drugo zmago

Na drugem srečanju dneva se bosta udarila Los Angeles Lakers LeBrona Jamesa in Houston Rockets Jamesa Hardna. Po dveh tekmah je serija izenačena na 1:1 v zmagah.

Liga NBA, konferenčni polfinale, 8. september Vzhodna konferenca

Milwaukee Bucks : Miami Heat 94:103 /1:4/

Middleton 23, DiVincenzo 17; Butler 17 (10 skokov), Dragić 17 Zahodna konferenca

Houston Rockets – Los Angeles Lakers /1:1/ //razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage

Preberite še: