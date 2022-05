Dončić znova visi na nitki

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Luka Dončić je na zadnji tekmi finala še enkrat več dokazal, da je igralec za velike tekme. Na četrti tekmi finala, ko je Dallasu grozil izpad in konec sezone, je s 30 točkami, 14 skoki in devetimi asistencami Dallas povedel do zmage za biti ali ne biti. A časa za predah pri Dallasu ni, nova tekma za obstanek v igri Mavs čaka že v noči na petek, a tokrat bo zasedbi Jasona Kidda še težje, saj se je serija znova preselila v San Francisco, kjer je Dallas izgubil prvi dve tekmi v seriji.

Kljub temu da se še nobeni ekipi ni uspelo vrniti po zaostanku z 0:3 v seriji, pa Dončić s soigralci še naprej ostaja optimističen in verjame v preobrat v seriji, ki bo pomeni zgodovinski mejnik v ligi NBA. "Ni pomembno, koliko tekem se odigra v seriji. Verjeti moramo do konca. Čaka nas še nekaj dela in verjamem, da zmoremo. Moramo iti tekmo za tekmo," je po zadnjem obračunu dejal slovenski košarkar.

Podobno pred nadaljevanjem serije razmišljajo tudi preostali člani zasedbe Dallasa. "Pomembno je, ali bomo zadeli mete ali ne. Največji kompliment za nas je, če nas morajo v obrambi držati v conski postavitvi, kar pomeni, da nas ne morejo zaustaviti v igri ena na ena. Golden State res zmaguje v seriji, a verjamem, da če nam bo uspelo ustvarjati takšne priložnosti za mete kot do zdaj in če jih bomo izkoristili, potem bodo pod pritiskom oni," je pred tekmo dejal strateg Dallasa Jason Kidd.

Liga NBA, konferenčni finale, zahod, 5. tekma 3.00 Golden State Warriors - Dallas Mavericks /3:1/



// Razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage, po sistemu 2-2-1-1-1

Preberite še: