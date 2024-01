V Dallasu slovenski večer z napako, strelski rapsodiji zvezdnikov

Košarkarji Dallas Mavericks na slovenskem večeru v American Airlines areni niso bili kos vodilni ekipi lige Boston Celtics, ki je na gostovanju v Teksasu slavila s 119:110. V dvorani American Airlines se je sicer odvil vsakoletni slovenski večer, Luka Dončić pa je dosegel svoji prvi trojni dvojček na obračunih z Bostonom. Slovenski as je srečanje končal pri 33 točkah, 18 skokih in 13 asistencah in bil prvi strelec svoje ekipe. Ponedeljkov večer sta sicer zaznamovala Joel Embiid, ki je ob zmagi Philadelphie dosegel 70 točk in Karl-Anthony Towns, ki se je ob porazu Minnesote ustavil pri 62 točkah.

Dallas Mavericks : Boston Celtics 110:119 Učinek Luke Dončića: 33 točk (10/22 za 2, 2/8 za 3, 7/11 prosti meti), 18 sk., 13 as., 2 ukr. žogi, 3 izg. žoge v 39:38 Strelci: Dončić 33, Irving 23, Hardaway Jr. 20, Green 14 (7 sk.); Tatum 38 (11 sk.), Brown 35, Holiday 17

American Airlines center je v noči na torek bolj kot na domovanje Dallas Mavericks spominjal na areno Stožice, saj se je obračun z Bostonom odvil v znamenju slovenskega večera. Slovenska glasba, šali z napisom I Feel Slovenia (prvih pet tisoč navijačev, ki je prišlo v dvorano, je prejelo slovenski šal), svetlo zelena barva in tudi nastop Dunking Devils je bilo le nekaj detajlov, ob katerih so se zabavali gledalci v domovanju franšize iz Teksasa. A ti imeli manj razlogov za zadovoljstvo ob pogledu na razplet dogajanja na parketu, kjer je Boston zabeležil svojo 34. zmago v sezoni, skupno pa svojo tretjo zaporedno na medsebojnih obračunih z Dallasom.

Še enkrat več je s trojnim dvojčkom svoj prispevek Dallasu prikazal Luka Dončić, ki je, kljub temu, da ni imel svojega najboljšega večera, dosegel svoj 64. trojni dvojček v karieri in skupno osmega v tej sezoni. Slovenski košarkar je srečanje končal pri 33 točkah (10/22 za 2, 2/8 za 3, 7/11 prosti meti), kar 18 skokih in 13 asistencah ter prvič v zgodovini na obračunih z Bostonom vknjižil trojni dvojček. Celtics so bili do te tekme ena od treh ekip v ligi, proti kateri Dončić še ni vknjižil trojnega dvojčka, zdaj sta na tem seznamu le še Miami in Minnesota.

Foto: Guliverimage

Brez obračuna s Porzingisom

Pri Dallasu na ponedeljkovi nista nastopila Seth Curry in Dante Exum, pri Bostonu pa je zaradi bolezni in tudi težav z desnim kolenom manjkal Kristaps Porzingis, ki je od 2019 do 2022 nosil dres Dallasa, kjer pa se ni proslavil. Latvijec je po ne preveč posrečenem poglavju v Teksasu leta 2022 dres Dallasa zamenjal za dres Washingtona. Bil je del menjave v zameno za Spencerja Dinwiddieja in Davisa Bertansa. Pred začetkom letošnje sezone je sledila selitev v Boston, kjer pa je doživel pravi preporod, kljub njegovi odsotnosti pa je se Boston v drugem polčasu v Dallasu bolj kot ne sprehodil do nove zmage.

Dallas je bil v prvi četrtini še kos favoriziranemu nasprotniku. V slogu slovenskega večera je sicer strelski račun Dallasa s polaganjem odprl Dončić. Slovenec je bil v prvih minutah najbolj razpoložen član domače zasedbe, dosegel je prvih devet od trinajstih točk Dallasa in bil tudi z nekaj domiselnimi asistencami slabe štiri minute pred koncem prve četrtine najbolj zaslužen za vodstvo Dallasa z 19:12, ob koncu prve četrtine pa je prednost Dallasa znašala 26:24.

Boston, ki se je proti Dallasu pomeril manj kot 24 ur po zmagi nad Houstonom, je nato v drugi četrtini ogrel motorje in večkrat dokazal, zakaj je najuspešnejša ekipa lige. Gostje so v drugih dvanajstih minutah srečanja dosegli kar devet trojk, prednost gostov pa je v slabih sedem minut pred koncem prvega polčasa po uspešnem poskusu za tri Jrueja Holidaya prvič na srečanju dosegla mejo desetih točk (45:35). Za nameček je slabo minuto zatem po posredovanju v obrambi in strogo dosojeni osebni napaki Dončiću nad Jaylenom Brownom Ljubljančan prejel svojo sedmo tehnično napako v sezoni in se zatem usedel na klop.

Hardaway Jr. pred polčasom zanetil kanček upanja

Prednost Celticsov je nato narasla na 14 točk, zatem pa se je pri gostiteljih prebudil Tim Hardaway Jr., ki je dosegel 13 zaporednih točk Dallasa (skupaj 18 v prvem polčasu) in ga držal med živimi. Dobro minuto pred koncem prvega polčasa je trojko za priključek (57:62) zadel še Kyrie Irving, Boston pa je na glavni odmor v garderobo odnesel prednost s 65:59. Dončić je v prvih 24 minutah prispeval 13 točk, devet skokov in šest asistenc in se tako, čeprav ni bil pri metu, v prvih 24 minutah približal svojemu prvemu trojnemu dvojčku proti Bostonu.

A upanje domačih je na začetku tretje četrtine po delnem izidu 14:3 za Boston hitro zamrlo. Ob novi trojki Holidaya za vodstvo Bostona z 79:64 je po dobrih štirih minutah igre v tretjem delu strateg Dallasa Jason Kidd skušal ukrepati z minuto odmora, a tudi ta ni obrodila sadov. Zasedba Joa Mazzulle je tudi v nadaljevanju brez večjih naporov držalo vodstvo z dvomestno razliko, pred zadnjo četrtino je semafor kazal 94:83 v korist gostujočega moštva.

Dončić šele v zadnji četrtini do prve trojke

Dončić je šele v zadnji četrtini dobrih devet minut pred koncem v svojem sedmem poskusu dosegel svojo prvo trojko na srečanju, s svojim drugim natančnim poskusom za tri na obračunu pa je nato pet minut pred koncem po svoji šesti zaporedni točki Dallas popeljal do znižanja zaostanka na 96:103, kar je prižgalo alarm v zasedbi Bostona, zato je Mazzulla hitro posegel po minuti odmora. Košarkarji Bostona so nato v zadnjih minutah ohranili trezno glavo, dobro minuto pred koncem pa je s črte prostih metov zmago gostov bolj kot ne potrdil Tatum (115:105). Na koncu je Boston zmagal s 119:110 in Dallasu prizadejal 19. poraz v sezoni, ob tem imajo Mavericks še 24 zmag in so trenutno na osmem mestu zahoda.

Poleg Dončića je bil ob drugem zaporednem porazu Dallasa strelsko najbolj učinkovit Kyrie Irving s 23 točkami, Hardaway Jr. je dodal 20 točk (4/7 za 3). Najboljši strelec srečanja je bil na drugi strani Tatum z 38 točkami, Brown jih je dodal 35.

Slovenski večer v American Airlines centru Slovenska turistična organizacija že nekaj let uspešno sodeluje z Dallas Mavericks. Navijačem teksaškega kluba je tudi to sezono na eni od tekem predstavila lepote Slovenije, izbrali pa so tekmo z Boston Celtics. Prvih pet tisoč navijačev, ki je prišlo v dvorano American Airlines, je prejelo slovenski šal I Feel Slovenia, ob polčasu so nastopili Dunking Devils, izpeljali pa so tudi nagradni kviz o Sloveniji. Glavna nagrada kviza je bila nepozaben izlet v Slovenijo za dva. Seveda pa so s promocijskim gradivom vsem v dvorani poskušali približati Slovenijo in slovenski turizem. Obenem pa se nadejajo, da bi lahko dogodek okrepil tudi druge slovensko-ameriške vezi (na kulturnem in poslovnem področju). The Dallas Mavericks have tonight as “Slovenia Night” against the Boston Celtics with Luka Doncic featured.



It’s a much earlier date than last season, which occurred during Game 81 when Doncic played shortly into the second quarter before sitting. pic.twitter.com/Opo98AzeTg — Grant Afseth (@GrantAfseth) January 22, 2024 Slovenia and Dallas Mavericks unite for another spectacular ‘I Feel Slovenia Night’! 🇸🇮🏀 Join us as the American Airlines Center turns green during the Mavericks vs. Celtics game. pic.twitter.com/lxPmf4PQJZ — Feel Slovenia (@SloveniaInfo) January 23, 2024

Joel Embiid je dosegel kar 70 točk. Foto: Reuters

Glavni akter ponedeljkovega večera v ligi NBA je bil z naskokom košarkar Philadelphie 76ers Joel Embiid, ki je ob zmagi svoje ekipe nad San Antonio Spurs (133:123) dosegel kar 70 točk ter s tem dosežkom podpisal pod osebni strelski rekord kot tudi rekord franšize, ki ga je doslej držal Wilt Chamberlain, v številu doseženih točk na eni tekmi. 29-letni košarkar je iz igre metal 24/41, zadel je 21 prostih metov v 23 poskusih, ob tem pa je zbral še 18 skokov in pet asistenc. Embiid je postal deveti košarkar v ligi NBA, ki je na enem srečanju dosegel mejo 70 doseženih točk. Ob porazu San Antonia je na drugi strani prvi izbor zadnjega nabora Victor Wembanyama dosegel 33 točk in sedem skokov.

"Počutim se odlično, zasluge gredo mojim soigralcem, ki so igrali zelo nesebično in mi podajali žogo. Počutil sem se dobro, zadeval sem mete. V tem klubu sem obkrožen z izjemnimi ljudmi," je ob velikem mejniku v karieri povedal Embiid, ki so ga soigralci med intervjujem po tekmi v znak proslavljanja zalili z vodo. Embiid je postal tudi prvi košarkar po Michaelu Jordanu, ki je na eni tekmi dosegel vsaj 65 točk, 15 skokov in pet asistenc, postal pa je tudi tretji center v zgodovini po Davidu Robinsonu (1994) in Chamberlainu (šestkrat, nazadnje leta 1963), ki se je na enem obračunu podpisal pod magično mejo 70 točk.

Predstava Embiida:

... Towns do mejnika 62

Pod še en nor strelski dosežek pa se je podpisal Karl-Anthony Towns, ki je za Minnesoto ob porazu proti Charlottu dosegel 62 točk. Tako kot Embiid se je tudi Towns podpisal tako pod svoj osebni rekord kot rekord franšize Wolvesov. Towns je zadel deset trojk iz 15 poskusov, za dve je metal 11/20, s črte prostih metov pa 10/14. K temu dosežku je dodal še osem skokov in dve asistenci, a tudi njegov izjemen večer ni mogel rešiti njegove ekipe pred drugim zaporednim porazom.

Karl-Anthony Towns je dosegel 62 točk. Foto: Reuters

Trinajsta ekipa vzhoda je tako ustavila vodilno moštvo zahoda Minnesoto, ki je pokleknila trinajstič v sezoni, čeprav je ob koncu tretje četrtine vodila z 18 točkami prednosti. Hornets so zadnjo četrtino nato dobili s 36:18, odločila pa je izenačena končnica. 39 sekund pred koncem je Anthony Edwards z dvema zadetima prostima metoma Minnesoto približal na točko zaostanka (125:126), na drugi strani pa je z enako mero dve sekundi pred koncem odgovoril Leaky Black in postavil končnih 128:125. Prvi strelec Charlotta je bil z 28 točkami Miles Bridges,

Predstava Townsa:

Pod trojni dvojček se je ob zmagi Milwaukeeja nad odpisanim Detroitom (122:113) podpisal grški orjak Giannis Antetokounmpo. Ta je bil z 31 točkami, 17 skoki in desetimi asistencami prvo ime srečanja, na drugi strani je Marcus Sasser srečanje končal pri 23 točkah. Memphis Grizzlies so s 108:100 slavili na gostovanju pri Toronto Raptors, Jaren Jackson je ob zmagi svoje ekipe dosegel 27 točk.

