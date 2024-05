CompanyWall Business združuje podatke o vseh podjetjih v sedmih državah regije

Prvo koledarsko četrtletje in čas za oddajo letnih finančnih poročil je za nami. Pri nas poročila vseh podjetij in podjetnikov vsako leto pridobiva Agencija za javnopravne evidence in storitve (Ajpes).

V primerjavi z drugimi državami v območju lahko zaključimo, da je Slovenija najpodjetnejša, saj ima največji odstotek odprtih podjetij na prebivalca.

Po zadnjih objavljenih podatkih statističnega urada je bilo v državi aktivnih 221.483 podjetij.

Državni registri so dolžni javno dostopne dele poročila na svojih portalih objaviti v mesecih po roku za oddajo, skupaj z zbirnimi rezultati državnega gospodarstva. Nacionalni registri delujejo tudi komercialno in zainteresiranim strankam prodajajo pakete vseh poročil po vidnih cenikih.

Gre predvsem za ugledna bonitetna in analitična podjetja, ki nato te podatke uporabijo za izdelavo analiz in poslovne statistike.

Bonitetna hiša CompanyWall zbira letna finančna poročila vseh podjetij in podjetnikov v sedmih državah regije in svojim uporabnikom ponuja edinstveno storitev CompanyWall Business, s podrobnim pregledom poročil, analitično statistiko in razvrščanjem podjetij glede na bonitetno oceno.

CompanyWall na podlagi sklenjenih pogodb pridobiva pakete statističnih podatkov o vseh pravnih osebah neposredno iz državnih registrov, tudi od Ajpesa. Pomembno je omeniti, da ima CompanyWall zahvaljujoč temu partnerstvu najnovejše podatke, vključno z vsemi kasnejšimi revizijami poročila – vsako leto približno petina vseh podjetij dodatno predloži posodobljene podatke.

Zakaj je za poslovneže pomemben natančen vpogled v najnovejše podatke o poslovanju pravnih oseb v Sloveniji in širše – podjetij v celotni regiji?

Vlagatelji in upniki finančna poročila uporabljajo kot osnovo za ocenjevanje tveganj in potencialnih dobičkov iz vlaganja v podjetje. Redno in natančno posredovanje finančnih poročil povečuje zaupanje vlagateljev in upnikov v podjetje, kar lahko olajša dostop do kapitala in zmanjša stroške zadolževanja.

Takšen vpogled močno olajša odločanje. Na primer, analiza prodajnih trendov lahko pomaga pri načrtovanju proizvodnje, upravljanju zalog in marketinških strategijah. Poslovna statistika omogoči napovedovanje prihodnjih trendov in povpraševanja z interpretacijo preteklih podatkov. To je bistvenega pomena za poslovno načrtovanje, tržne strategije in obvladovanje tveganj.

Pravilno branje finančnih poročil lahko prinese veliko koristnih informacij, a njihovo pravo vrednost lahko zagotovijo le profesionalni analitiki, ki točno vedo, kje iskati, da bi odkrili vse slabosti ali prednosti podjetja ali gospodarstva v celoti.

Portal CompanyWall Business svojim uporabnikom ponuja pregled podatkov o vseh pravnih osebah v Sloveniji, na Hrvaškem, Madžarskem, v Srbiji, Bosni in Hercegovini, Črni gori in Severni Makedoniji. CompanyWall je prvi v celotni regiji, ki objavlja te statistične podatke. Poleg velike preglednosti in enostavnosti iskanja po ključnih parametrih poslovna storitev te bonitetne hiše omogoča lažjo identifikacijo potencialnih bodočih partnerjev z označevanjem bonitetne odličnosti v poslovanju – podeljevanjem pozitivnih ocen na podlagi nezmotljive računske enačbe.

