Neokrnjeni biser Jadrana čaka na pustolovce

Če vam ob misli na neodkrite kotičke, ki jih ponuja še nikoli prevožena kolesarska pot, zaigra srce, vam osvojitev novega vrha napolni baterije in vas misel na kanjoning navda z vznesenim veseljem – preberite, kje lahko doživite vse to in še več v objemu dih jemajoče narave!

Vsem ljuba in dobro poznana počitniška destinacija, hrvaška obala, ne ponuja samo poležavanja na čudovitih plažah, kopanja v kristalnem morju in uživanja ob izvrstni hrani. V njenem objemu boste našli tudi pustolovščine, ki vam bodo za vedno ostale v čudovitem spominu. Izjemni razgledi, navdihujoče poti, pestra zgodovina, prijetno podnebje in še bi lahko naštevali ... Vse to vam ponuja Dalmacija .

Foto: TB Split Dalmatia County

Srednja Dalmacija: neokrnjeni biser Jadrana

Foto: Shutterstock Srednja Dalmacija , pokrajina, ki se razteza od mesta Marina na severu do mesta Gradac na jugu, je pravi raj za ljubitelje aktivnosti na prostem. Z neokrnjeno naravo, ki se ponaša z bogato paleto lepih krajev, naravnih parkov in mrežo kolesarskih ter pohodniških poti, ponuja obiskovalcem edinstveno izkušnjo stika z naravo.

V Splitsko-dalmatinski županiji je tri in pol tisoč kilometrov označenih kolesarskih poti, ki povezujejo obalna mesta (na primer Trogir in Split) ter vas vodijo skozi nedotaknjeno naravo, kjer se srečujete s kulturno dediščino, rimskimi in antičnimi ostanki, utrdbami, spomeniki ... Kolesarske poti so na voljo tudi na otokih Brač, Hvar, Vis in Šolta.

Foto: Shutterstock

Neokrnjena Narava

Dalmacija je območje, ki se je izognilo pretiranemu opustošenju, kar pomeni, da je njena narava še vedno divja in nedotaknjena. Obiskovalci lahko uživajo v razgledih na kristalno čisto modrino Jadranskega morja, obdani z gostimi borovimi gozdovi in dišečim sredozemskim rastlinjem.

Pohvali se lahko z nekaterimi najlepšimi razglednimi točkami in gorskimi masivi. Gorski masiv Biokovo , ki se razteza vzdolž Makarske riviere in ločuje obalo od zaledja, je še posebej zanimiv, saj služi kot ščit za plaže Makarske riviere. Ob vznožju gore so slikovita mesta, kot so Makarska, Brela, Baška Voda in Podgora, od koder do Biokova vodijo številne pešpoti.

Foto: Zvonimir Barišin / Cropix

Naravni park Biokovo

Foto: Zvonimir Barišin / Cropix Ena izmed največjih znamenitosti Srednje Dalmacije je Naravni park Biokovo . Ta mogočna gora, ki se dviga nad Makarsko riviero, ponuja nepozabne panoramske razglede in je dom številnim endemičnim rastlinskim in živalskim vrstam. Park lahko raziskujete po številnih pohodniških in kolesarskih poteh ali se povzpnete na Skywalk Biokovo, imenovan tudi Nebeska šetnica, stekleno ploščad, ki omogoča pogled kot iz ptičje perspektive. Skywalk Biokovo je polkrožne oblike s premerom 8,5 metra, skupaj z ravnimi deli štrli čez rob pečine približno 11 metrov in je prva steklena ploščad na Hrvaškem. Uživali boste v čudovitem razgledu na morje in otoke. Ob sončnih in vetrovnih dneh je mogoče videti vse do Italije.

Foto: TB Split - Dalmatia County

Aktivnosti na prostem

Foto: Shutterstock Za tiste, ki iščete avanturo, nudi Dalmacija širok spekter aktivnosti na prostem. Od kajakaštva in jadranja na deski v modrih lagunah do pohodništva in gorskega kolesarjenja po slikovitih poteh, ki se vijejo skozi naravo – možnosti so neskončne.

Vas mika rafting ali kanjoning? Reka Cetina omogoča oboje! Kristalno čista voda in reka, primerna za kopanje, ponujata pravo doživetje neokrnjene narave z do 180 metrov visokimi pečinami, slapovi, jezeri, podzemnimi predori in 50 metrov visokim slapom Gubavica. Rafting je primeren za začetnike, uživajo pa lahko tudi izkušeni pustolovci. Kanjoning oziroma soteskanje vam omogoča hojo po rekah in brzicah, ogled podzemnih predorov, kopanje v naravnih bazenih in predvsem nepozabno dogodivščino.

Foto: Shutterstock

Dalmacija je destinacija, ki ponuja popolno ravnovesje med sprostitvijo in aktivnostjo, med človekom in naravo. Je kraj, kjer lahko pobegnete od vsakdanjega vrveža in se prepustite čarom neokrnjene narave. Ne glede na to, ali ste iskalec miru ali avanturist, vas bo Dalmacija zagotovo očarala.