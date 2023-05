Pa so jih že vsi odpisali

Prvo tekmo finala vzhodne konference lige NBA so košarkarji Miami Heat dobili s 123:116. Jimmy Butler je dal 35 točk. Na drugi strani za Boston Celtics Jayson Tatum 30.

V rednem delu sezone so imeli košarkarji iz Bostona kar 13 zmag več, a zdi se, da so trenutno vseeno v boljši formi tekmeci s Floride. Ti so dobili osem od zadnjih desetih tekem (Boston pet od zadnjih petih). Butler v končnici dosega v povprečju 31,5 točke na tekmo, Bam Adebayo pa 20,4 točke ter 9,2 skoka. Tatum je pri povprečju 30,1 točke, Jaylen Brown pa daje po 24,9 točke na tekmo.

"Vsi so nas odpisali že na začetku končnice, a prav to nas je naredilo še bolj odločne," pravi Adebayo. "Pa tudi vsi izzivi, ki smo jih bili deležni med sezone, vzponi in padci. Bile so tekme, ki bi jih morali zmagati, pa jih nismo. Zdaj imam občutek, da smo ena najboljših ekip v ligi, ker nas je vse to naredilo močnejše."

Liga NBA, 19. maj: