V ekipi katerega zvezdnika bo zaigral Dončić?

V Salt Lake Cityju bo danes ponoči v ligi NBA na sporedu All-Star tekma, na kateri bo četrtič v svoji karieri nastopil tudi Luka Dončić. V noči na ponedeljek se bosta ob 1.30 pomerili ekipi LeBrona Jamesa in Giannisa Antetokounmpa, ki bosta dobro uro pred srečanjem izbrala svoji ekipi.

Najboljši košarkarji lige NBA se že cel vikend družijo na All-Star vikendu v Salt Lake Cityju, kjer bo dogajanje vrhunec doživelo v noči na ponedeljek, ko bo na sporedu tekma ekipe LeBrona proti ekipi Giannisa. Oba košarkarja sicer nista nastopila na uradnem treningu pred dogodkom, James se je temu odpovedal zaradi osebnih razlogov, Grk pa celi poškodbo zapestja. Bosta pa zvezdnika pred začetkom srečanja izbrala tudi svoji ekipi.

James, od letos najboljši strelec v zgodovini lige NBA, in Antetokounmpo bosta najprej izbirala med preostalimi osmimi košarkarji prvih peterk, nato bo na vrsto prišlo še 14 rezervistov.

V prvi peterki bo še tretjič v zadnjih štirih letih zaigral Luka Dončić. Zvezdnik Dallas Mavericks je v glasovanju prejel 5.566.875 glasov, kar je med branilci na zahodu pomenilo drugo mesto za Stephenom Curryjem. Košarkarji lige NBA so ga izbrali na prvo mesto med branilci, prav tako je bil prvi po glasovih predstavnikov medijev.

Luka Dončić bo v prvi peterki zaigral še tretjič v zadnjih štirih letih. Foto: Guliverimage

Košarkarji, ki bodo nastopili na All-Star tekmi: Člani prvih peterk:

LeBron James (Los Angeles Lakers - kapetan), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks - kapetan), Jayson Tatum (Boston Celtics), Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), Kyrie Irving (Dallas Mavericks), Luka Dončić (Dallas Mavericks), Nikola Jokić (Denver Nuggets), Joel Embiid (Philadelphia 76ers - zamenjal bo Kevina Duranta), Ja Morant (Memphis Grizzlies - zamenjal bo Stephena Curryja), Lauri Markkanen (Utah Jazz - zamenjal bo Ziona Williamsona) Rezervisti:

Bam Adebayo (Miami Heat), Jaylen Brown (Boston Celtics), DeMar DeRozan (Chicago Bulls), Tyrese Haliburton (Indiana Pacers), Jrue Holiday (Milwaukee Bucks), Julius Randle (New York Knicks), Pascal Siakam (Toronto Raptors - zamenjava po poškodbi), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves - zamenjava po poškodbi), De'Aaron Fox (Sacramento Kings - zamenjava po poškodbi), Paul George (Los Angeles Clippers), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Jaren Jackson Jr. (Memphis Grizzlies), Damian Lillard (Portland Trailblazers), Domantas Sabonis (Sacramento Kings) Odsotni zaradi poškodb: Stephen Curry, Kevin Durant, Zion Williamson

Pod vprašajem: Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo

Dončićeva statistika na dosedanjih štirih tekmah je bila vselej podobna. Lani je kot rezervist dosegel osem točk, podelil tri podaje in igral 24:40 minute, leto prej je v prvi peterki na igrišču prebil 32 minut in prav tako dosegel osem točk, ob tem je podelil še osem podaj. Leta 2020 je v koronski sezoni prav tako dosegel osem točk in podelil še štiri podaje v 17:31 minute kot član prve peterke. V vseh treh nastopih ga je v ekipo izbral James, vselej je na koncu tudi slavil.

Sistem dvoboja ostaja enak kot v zadnjih letih. Ekipi bosta odigrali tri četrtine po 12 minut, v zadnji pa časovne omejitve ni. Zmagala bo tista ekipa, ki bo prva dosegla vnaprej določeno število točk. Ta znaša 24 dodatnih točk od vodilne ekipe po treh četrtinah. Za primerjavo to pomeni, da če bo izid po treh četrtinah 100:90, morata obe ekipi za zmago na 72. izdaji tekme zvezd doseči ali preseči 124 točk.

Liga NBA, All-Star tekma

