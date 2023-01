Dragićev Chicago je trenutno na devetem mestu vzhodne konference, četrto zaporedno zmago pa bo lovil pri vodilnem moštvu tekmovanja, Boston Celtics.

Denver Nuggets so drugi v zahodni konferenci, z istim številom zmag in porazov kot vodilni Memphis. LA Lakers so šele 11. na zahodu, so pa v zadnjem času ujeli zmagoviti ritem − na zadnjih petih tekmah so vselej zmagali.

Dallas Mavericks Luke Dončića, ki so brez pomoči slovenskega zvezdnika v nedeljo izgubili pri Oklahoma City Thunder, bodo znova na delu v torek, ko bodo gostovali v Kaliforniji pri LA Clippers.

Kevin Durant mora na vsaj dvotedenski prisilni počitek. Foto: Guliverimage

Zvezdnik Brooklyn Nets Kevin Durant, ki se je poškodoval med tretjo četrtino nedeljskega obračuna z Miami Heat, bo moral na prisilni počitek. Pregledi so pokazali, da si je zvil desno koleno (poškodba medialnega kolateralnega ligamenta), je na družbenem omrežju zapisal klub in dodal, da bodo stanje Američanovega kolena znova ocenili čez dva tedna.

Brooklyn Nets forward Kevin Durant has been diagnosed with an isolated MCL sprain of the right knee. The injury occurred during the third quarter of last night’s game at Miami. Durant will be reevaluated in two weeks.