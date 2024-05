Srbski velikan, ki bi izbral Luko Dončića, navdušil z gesto

V noči na nedeljo bo v ligi NBA odigrana le ena tekma. Prvič se bosta v 2. krogu končnice udarila branilec naslova Denver in Minnesota. V središču pozornosti bo zvezdniški obračun med Nikolo Jokićem, prvim kandidatom za osvojitev priznanja MVP igralca rednega dela sezone, in pa Anthonyjem Edwardsom, najboljšim strelcem Minnesote, ki je v prvem krogu blestel proti Phoenixu. Srbski as je največji kandidat za osvojitev priznanja MVP igralca rednega dela sezone. Sam bi ga sicer podelil Luki Dončiću, ki ga z Dallasom čaka prvi dvoboj konferenčnega polfinala z Oklahomo Cityjem v noči na sredo.

Konferenčni polfinale med Denverjem in Minnesoto se začenja v dvorani Ball Arena. To bo dvoboj med drugim in tretjim nosilcem zahodne konference. Denver je imel opravka z Minnesoto že lani, napredovanje si je izboril v petih tekmah (4:1). Takrat so Nuggets računali tudi na slovenskega reprezentanta Vlatka Čančarja, ki letos zaradi poškodbe kolena ne more pomagati soigralcem. Čeprav pa je Denver zmagal s 4:1, ni bilo niti malo lahko. Takratni košarkar Denverja Bruce Brown je pozneje priznal, da je bila Minnesota najtežji oreh izmed vseh štirih, na katere je naletel Denver lani v končnici lige NBA, ko je postal prvak.

Minnesota je v uvodnem krogu pometla z zvezdniško zasedbo Phoenixa. Foto: Reuters

Zdaj so Timberwolves še leto dni starejši, izkušenejši in boljši. To dokazujejo tudi predstave proti Phoenixu. Minnesota je pometla z zvezdniško zasedbo Sonc. Mladi Anthony Edwards igra v življenjski formi. Pri gostiteljih je vprašljiv nastop Kentaviousa Caldwell-Popa, ki bi lahko pokrival v obrambi najboljšega strelca Minnesote, a si je na zadnji tekmi proti LA Lakers zvil gleženj.

Težave z levo mečno mišico ima Jamal Murray, drugi najpomembnejši igralec Denverja, a Nikola Jokić in soigralci verjamejo, da bo Kanadčan stisnil zobe in pomagal branilcem naslova na delu. 29-letni Jokić, ki velja za prvega favorita za osvojitev priznanja MVP igralca rednega dela sezone, to bi bilo že njegovo tretje v zadnjih štirih letih, je pred prvim dvobojem z Minnesoto pohvalil tekmeca in izrazil upanje, da Timberwolves po Phoenixu ne pometejo še s prvaki.

Nikola Jokic on Anthony Edwards: “He’s amazing. He’s a really dangerous player. He’s a really talented player who can do everything, who has everything in his aresenal. He’s actually a really funny guy to be around. Hopefully we’re going to have some fun too.” pic.twitter.com/F36ZzDIAkK — Harrison Wind (@HarrisonWind) May 3, 2024

Jokić poln hvale na račun Edwardsa

Anthony Edwards je vodilna moč Minnesote v napadu, Rudy Gobert pa v obrambi. Foto: Reuters Na zadnje srečanje s predstavniki sedme sile je prišel v črni majici, na kateri je pisalo ''Brat'' (Brate po srbsko), v podobi srca pa je bilo izpisano DM. To sta inicialki pokojnega rojaka Dejana Milojevića, njegovega nekdanjega trenerja, ki je deloval pri Golden State Warriors in v začetku leta tragično preminil po srčnem infarktu. Jokić je pred srečanjem pohvalil prvega zvezdnika Minnesote. ''Edwards je neverjeten, zelo nevaren igralec. Lahko počne vse, kar hoče, ima širok nabor orožij. Lahko tudi računa na pomoč soigralcev, zabaven je tudi kot oseba. Verjamem, da bo vse skupaj zabavno." Prva tekma se bo začela malce po 1. uri zjutraj po slovenskem času.

Zanimivo je, da je Jokić med sezono na vprašanje, koga bi izbral za dobitnika priznanja MVP igralca rednega dela sezone, odgovoril, da bi bil to slovenski virtuoz Luka Dončić: "Luka bi si stoodstotno zaslužil MVP nagrado. A o tem, bodimo iskreni, ne odločam jaz." Sta velika prijatelja. V prvem krogu sta s svojima kluboma izločila zvezdniški zasedbi iz mesta angelov, Lakers in Clippers. Zdaj bi se lahko, če bi odpravila še eno oviro, srečala v konferenčnem finalu. Prvič bi se zgodilo, da bi se medsebojno pomerila velika prijatelja Jokić in Dončić, dva izmed treh finalistov v boju za priznanje MVP igralca sezone. Tretji kandidat je Kanadčan Shai Gilgeous-Alexander, ki blesti pri Oklahoma Cityju in je v prvem krogu zlahka odpravil New Orleans.

Luki Dončiću je za napredovanje v drugi krog končnice po zadnji zmagi nad LA Clippers čestital tudi nekdanji soigralec Boban Marjanović. Foto: Reuters

Za razliko od Kiddove čete se je lahko pred konferenčnim polfinalom dobro spočil, zdaj pa bo imel opravka z najbolj razigranim dvojcem v ligi NBA LuKai. Sestavljata ga Luka Dončić in Kyrie Irving, ki prvič nastopata skupaj v končnici lige NBA in jima gre za zdaj zelo dobro. Če bo Ljubljančan do srede odpravil še bolečine v kolenu in pa zdravstvene težave, nastale zaradi viroze, bo v seriji med Thunder in Mavericks, kjer imajo prednost domačega igrišča košarkarji Oklahoma Cityja, še kako zanimivo.

Liga NBA, 4. maj:

Liga NBA, prvi krog končnice: Vzhodna konferenca:

Boston Celtics (1) – Miami Heat (8) /4:1/

Cleveland Cavaliers (4) – Orlando Magic (5) /3:3/

Milwaukee Bucks (3) – Indiana Pacers (6) /2:4/

New York Knicks (2) – Philadelphia 76ers (7) /4:2/ Zahodna konferenca:

Oklahoma City Thunder (1) – New Orleans Pelicans (8) /4:0/

Los Angeles Clippers (4) – Dallas Mavericks (5) /2:4/

Minnesota Timberwolves (3) – Phoenix Suns (6) /4:0/

Denver Nuggets (2) – Los Angeles Lakers (7) /4:1/ // izid v zmagah, igrajo na štiri zmage

Drugi krog končnice, tekme Dallasa: Prva tekma, sreda, 8. maj:

3.30 Oklahoma City Thunder – Dallas Mavericks Druga tekma, petek, 10. maj:

3.30 Oklahoma City Thunder – Dallas Mavericks Tretja tekma, sobota, 11. maj:

21.30 Dallas Mavericks – Oklahoma City Thunder Četrta tekma, torek, 14. maj:

3.30 Dallas Mavericks – Oklahoma City Thunder Morebitna peta tekma, sreda, 15. maj/četrtek, 16. maj:

(ura še ni znana) Oklahoma City Thunder – Dallas Mavericks Morebitna šesta tekma, nedelja, 19. maj:

2.30 Dallas Mavericks – Oklahoma City Thunder Morebitna sedma tekma, torek, 21. maj:

2.30 Oklahoma City Thunder – Dallas Mavericks