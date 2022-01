Luka Dončić da ali ne? Liga NBA priča zgodovinskemu večeru.

Zvezdnik Golden State Warriors Klay Thompson bo nastopil na dvoboju proti Clevelandu in se tako po 941 dneh vrnil na parket.

GAME DAY pic.twitter.com/z385vPFYOZ — Golden State Warriors (@warriors) January 9, 2022

Najboljši strelski dvojec lige NBA v Dallasu

DeMar DeRozan in Zach LaVine dosegata na tekmo v povprečju več kot 52 točk. V tem trenutku ima tako Chicago najbolj učinkovit dvojec v ligi NBA. Foto: Reuters Košarkarji Dallasa bodo skušali ustaviti zmagoviti niz Chicaga. Biki so v ligi NBA dobili devet tekem zapored in so trenutno najbolj vroča ekipa tekmovanja. Z razmerjem zmag in porazov 26 : 10 so prevzeli vodilni položaj vzhodne konference. Najbolj blesti DeMar DeRozan, ki je prejšnji teden ob zvoku sirene odločil napeta dvoboja proti Indiani in Washingtonu. Na tekmo dosega v povprečju 26,5 točke, soigralec Zach LaVine pa 26,4. DeRozan in LaVine predstavljata udarni strelski dvojec lige NBA, na katerega bo morala biti obramba Dallasa najbolj pozorna. Biki navdušujejo z natančnostjo metov za tri točke, njihov odstotek (38,7) je najvišji v ligi.

Z zmagovitim nizom pa imajo opravka tudi pri Dallasu. Mavericks so dobili zadnjih pet srečanj in se na lestvici zahodne konference povzpeli na peto mesto. Čeprav se spoprijemajo s številnimi izostanki igralcev, so močno izboljšali igro v obrambi, na kar petih od zadnjih sedmih tekem pa tekmecu niso dovolili, da bi dosegel trimestno število točk. Proti Chicagu zagotovo ne bo zaigral Kristaps Porzingis (covidni protokol), manjkal bo tudi prvi trener Jason Kidd, poraja pa se veliko vprašanje, ali bo zeleno luč za nastop dobil tudi Luka Dončić.

Bo Luka Dončić zaigral na dvoboju proti Chicagu, ki je zmagal že devetkrat zapored? Foto: Reuters

Zaradi bolečin v desnem gležnju je izpustil zadnje gostovanje v Houstnu, na katerem so njegovi soigralci blesteli zlasti v prvem polčasu, ko so dosegli kar 80 točk (največ v tej sezoni), na koncu pa zmagali s 130 : 106. Klub je sporočil, da je njegov status pred tekmo vprašljiv. Ljubljančan je v tej sezoni izpustil že 13 tekem Dallasa − osem zaradi poškodb levega gležnja in kolena, pet pa zaradi upoštevanja covidnega protokola.

Dallas je sicer z Dončićem v postavi dobil večino tekem v tej sezoni (15 : 9), brez njega pa večkrat izgubil kot zmagal (6 : 9). Na seznam igralcev, ki bodo na voljo Dallasu, tega bo ponovno vodil Kiddov pomočnik Sean Sweeney, se vrača srbski orjak Boban Marjanović.

Ekipa Denver Nuggets bo brez slovenskega reprezentanta Vlatka Čančarja, ki je moral po zlomu kosti v desnem stopalu pod nož, okrevanje pa bo trajalo kar nekaj mesecev, gostovala v Oklahoma Cityju, Toronto Raptors pa bodo brez Gorana Dragića pričakali New Orleans.