Najboljša ekipa lige NBA poražena še drugič zapored #video

Poslastica tega večera je bila tekma med Toronto Raptors in Milwaukee Bucks, vodilnima ekipama vzhodne konference. Zmage so se veselili gostujoči košarkarji, potem ko so slavili z izidom 99:104. Milwaukee je tako prva ekipa v tej sezoni, ki je Toronto premagala dvakrat.

Glavno vlogo je pri gostujočih košarkarjih je imel Malcolm Brogdon, ki je dobro minuto pred koncem tekme zadel trojko za izenačenje. Brogdon je samo v zadnji četrtini zadel osem od skupno osemnajstih točk. Zelo razpoložen je bil tudi Giannis Antetokounmpo. Ta je v svojo statistiko vpisal 19 točk in 19 skokov, kar je največ zanj v letošnji sezoni. 19 točk je prispeval tudi Brook Lopez.

"Opravili smo zelo dobro delo. Drug drugemu smo zaupali in žoga je dobro krožila. Malcomu je uspelo nekaj izjemnih metov," je po tekmi povedal Antetokounmpo.

Pri domačih košarkarjih je bil z 22 točkami najboljši Serge Ibaka, Kawhi Leonard pa je dosegel 20 točk za Toronto, ki je doživel drugi poraz zapored. Fred VanVleet je dosegel 19 točk, Pascal Siakam pa 17.

Detroit Pistons so doma premagali New Orleans Pelicans z izidom 108:116, San Antonio je bil pred domačimi gledalci boljši od Utah Jazz (110:97), Charlotte Hornets pa so v gosteh premagali New York Knicks. Končni izid je bil 107:119.