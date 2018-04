Najslabši strelski večer Dragića v tej sezoni

Liga NBA, 9. april

Košarkarji Miamija, ki že imajo zagotovljen nastop v končnici lige NBA, so na domačem parketu proti Oklahoma Cityju doživeli visok poraz (93:115). Gostje so si tako zagotovili udeležbo v končnici, ponovno pa je izstopal raznovrstni Russell Westbrook. Slovenski as Goran Dragić je pri Vročici v skromnem strelskem večeru, ki ga je zaznamoval hud padec v zadnji četrtini, prispeval le štiri točke. Znanih je že 15 od 16 udeležencev izločilnega dela.

Dvoboj v dvorani American Airlines Arena je bil odločen v zadnji četrtini. Še osem minut pred koncem je bil rezultat izenačen (86:86), nato pa so gostje, ki so potrebovali zmago za preboj v končnico, prestavili v višji obrat in nadigrali Vročico. V zadnji četrtini so tako odpihnili Miami z 39:12, kar je najslabša četrtina Vročice v klubski zgodovini na domačem parketu in tretja najslabša četrtina vseh časov.

Vrhunci srečanja v Miamiju:

Gostom sprva ni kazalo tako dobro. Zgrešili so uvodnih deset metov iz igre in dovolili Miamiju, da jim je ušel na 18 točk razlike. Pozneje so se razigrali, zlasti Russell Westbrook, ki je prispeval 23 točk, 18 skokov in 13 asistenc. To je bil že njegov 25. trojni dvojček v tej sezoni.

Dragić: Razpadli smo

Dragić je proti Oklahoma Cityju dosegel najmanj točk v tej sezoni. Foto: Reuters Slovenski as Goran Dragić je ob skromnem metu iz igre (2 od 10) v 29 minutah dosegel le štiri točke, kar je veliko manj od njegovega povprečja v sezoni (17,5 točke), ki jo je kronal s krstnim nastopom na zvezdniški tekmi All Star. Podobno usodo je doživel veteran Dwayne Wade, ki je dosegel šest točk z metom 2/10.

"Razpadli smo. Do takrat smo igrali dobro, bili konkurenčni, a naredili preveč prekrškov in tekmecu omogočili preveč prostih metov," je priznal Ljubljančan. Oklahoma City je zgolj v zadnji četrtini (15) izvajala več prostih metov kot Miami na celotni tekmi. Dragić v tej sezoni še ni dosegel tako majhnega števila točk. Pred tem je najmanj točk (5) prispeval 27. januarja proti Charlottu.

Miami, ki bo v noči na četrtek v zadnji tekmi rednega dela gostil Toronto, je po visokem domačem porazu v vzhodni konferenci padel na sedmo mesto. Na zadnjih petih tekmah je zmagal le dvakrat.

Do kljukice še Oklahoma City, New Orleans in San Antonio Po zmagi Oklahome na Floridi je znanih 15 od 16 udeležencev končnice lige NBA. Nastop v končnici sta si zagotovila tudi New Orleans in San Antonio. Za zadnje mesto, ki še vodi v končnico, se v zahodni konferenci potegujeta Minnesota in Denver. Kako je Denver premagal Portland? Zadnji je na krilih izjemnega srbskega zvezdnika Nikole Jokića, ki je vknjižil jubilejni deseti trojni dvojček v tej sezoni, premagal Portland, pri katerem je izstopal center iz Bosne in Hercegovine Nusuf Jurkić. Košarkar, ki je pred leti nosil dres Laškega, je prispeval 20 skokov in 19 asistenc.