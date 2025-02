V živo: Lakers brez Jamesa in Dončića, vesoljska prva četrtina Davisa

Težko pričakovani debi Luke Dončića v dresu Los Angeles Lakersov se to soboto še ne bo zgodil. Proti Indiana Pacersom (ob 22.00 po srednjeevropskem času) so Jezerniki precej oslabljeni, saj ne igra niti LeBron James. V noči na nedeljo se igra tudi tekma Dallas Mavericks - Houston Rockets, pred njo so navijači nekdanjega Lukovega kluba pokazali, kaj si mislijo o Nicu Harrisonu. Anthony Davis prvič igra za Mavericks in že navdušuje. Vse rezultate tekem lahko na Sportalu spremljate v živo.

Los Angeles Lakers (30 zmag, 19 porazov) v domači dvorani gostijo Indiana Pacers (29 zmag, 21 porazov). Igrajo za peto zaporedno zmago, zadnjo v četrtek proti Golden State Warriors je ob robu parketa spremljal tudi Luka Dončić. Pred tisto tekmo je dobil glasen aplavz navijačev, ko se je prvič predstavil navijačem. Po tiho so pričakovali, da bo zaigral že na sobotni tekmi s Pacers, a so se uresničili četrtkove besede trenerja. JJ Redick je dejal, da se nagibajo v temu, da bo Dončić debitiral na ponedeljkovi tekmi z Utah Jazz. Tudi to bo Los Angeles igral doma, dva dni zatem pa z istim tekmecem igrajo še v Salt Lake Cityju. Ali bo Ljubljančan igral v ponedeljek, se bodo odločili šele tik pred tekmo.

Lakers so dobili osem od zadnjih desetih tekem, Pacers pa sedem. Dončić, ki že ob božiča okreva po poškodbi mečne mišice, je torej za sobotno tekmo odpisan. Še en novinec pri Jezernikih Mark Williams je vprašljiv, enako Austin Reaves, ki je na zadnjih desetih tekmah dajal po 20,1 točke. Ima težave s komolcem. Brez nastopa pa je ostal James, ki v povprečju dosega po 24,1 točke, 7,6 skoka in 9,1 asistence na tekmo, ima zatečen levi gleženj.

Davis na debiju v prvi četrtini s 14 točkami

Anthony Davis že v prvi četrtini z "živalskim" zabijanjem. Foto: Reuters Je pa že to soboto za Dallas Mavericks debitiral Anthony Davis. Nad Houston Rockets, ki so imeli pet zmag več, je stresel nekaj svoje jezen. Imel je naravnost vesoljsko prvo četrtino: 14 točk (met iz igre 6/8), osem skokov, tri asistence in blokado. Takšne četrtine še ni imel v svoji karieri. Po prvih 12 minutah so tako Mavericks vodili s 33:20. Pred tekmo je del njihovih navijačev pred dvorano pripravil protest, s katerim je pokazal nestrinjanje z menjavo Luke Dončića.

Anthony Davis že zabija za Dallas Mavericks, v prvi četrtini je dal 14 točk:

AD in his first quarter as a Mav:



😤 14 PTS

😤 8 REB

😤 3 AST

😤 1 BLK pic.twitter.com/RUdKOhAQBv — NBA on ESPN (@ESPNNBA) February 8, 2025

Na tribunah so nekateri navijači izrazili nezadovoljstvo zaradi odhoda Luke Dončića:

Dallas Mavericks Fans Bring A Casket To Protest The Luka Dončić Trade https://t.co/xA80dklj4U pic.twitter.com/08fhhEWEsv — Lieutenant Colonel Reagan (@bobbyr75) February 8, 2025

