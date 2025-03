Superge, ki so pravi magnet za oči!

To pomlad modne zapovedi narekujejo superge v trendovskih barvah, kot so rdeča, rožnata, zelena in rumena.

Spomladanska obutvena moda je vsako sezono bolj razigrana in bolj igriva, a letošnje kolekcije superg na mass.si je pravi navdih za edinstvene stajlinge. Pomlad je že pregovorno čas prebujenja in svežine, ko narava okoli nas zacveti v vseh možnih odtenkih. In zakaj ne bi podobno storili tudi s svojo garderobo? Tako barvite izbire superg kot je letos, že dolgi ni bilo, zato izkoristite priložnost in si letos privoščite najbolj trendovske modne kombinacije s supergami, ki so prava paša za oči. Rožnata, rdeča, svetlo modra in rumena barva poskrbijo, da svojim outfitom dodate osebno noto in izrazite svoj edinstveni stil. Ne pozabimo pa tudi njihove najbolj priljubljene lastnosti. Udobja! Za vas smo pripravili izbor najlepših in najudobnejših barvnih superg te sezone!

Zelene retro superge

Retro superge so to pomlad preprosto eden najbolj vročih kosov, če izberete še takšne v zeleni barvi, pa ste poskrbeli za zmagovalno kombinacijo. Zelene Puma in Adidas superge z nostalgičnim pridihom so priljubljena izbira modnih vplivnic, saj vedo, da z izbiro te barve izstopijo iz ustaljenih modnih okvirjev. Zelo lepo jih poudarijo z oblačili v sivkastih odtenkih ali pa za to, da v njih izstopajo, poskrbijo s kakšnim modni dodatkom v prav tako zeleni barvi.

Drzne rdeče Pumice

Vroč modni trend je legendarni Pumin model Easy Rider v rdeči barvi . To so superge, ki jih boste to sezono videvali v najbolj drznih modnih kombinacijah. So popolne, ker z njimi zelo enostavno nadgradite svoj stajling, odlično se ujemajo s kavbojkami, nevtralnimi barvami oblačil in kakršenkoli outfit, ki vključuje rdeče superge, ne more biti dolgočasen. Če je torej trend superg pritegnil vašo pozornost, poleg Pumine kolekcije, na mass.si pobrskajte še po ponudbi superg Victoria, Gant, Tamaris, Converse in On Cloud. Letos jih bodo nosili tudi moški. Ne samo kot modno, ampak tudi kot športno obutev.

Rožnate superge za šik stajlinge

Poleg rumene je zagotovo ravno rožnata barva tista, ki takoj spomni na pomlad, na nežne in prefinjene stajlinge, ki jim rožnate superge dodajo le še piko na i. Roza retro superge Adidas, Puma Palermo, New Balance in neverjetno udobne Skechers v modnih kombinacijah za vsak dan in za različne aktivnosti, poskrbijo za pridih ženstvenosti. Lahko se poigravate s kontrasti in jih obujete k belim ali črnim oblačilom, odlično pa se ujamejo tudi z monokromatskimi stajlingi.

Trendovske svetlomodre superge

Vaši modni stili vam bodo nedvomno pomagali izpostaviti svetlomodre superge Liu Jo, ki navdušujejo z drznim dizajnom in poudarjenim podplatom, ki je pri modnih supergah še vedno moderna izbira. V trendu so tudi ženske in moške retro superge v modrih odtenkih, modra pa je tudi zelo priljubljena izbira pri športnih copatih Skechers in Extr4.

