Vlagatelji so s tako obliko naložbe zaslužili 40 odstotkov v samo 12 mesecih – tukaj izveste, kako vlagati

V času visoke inflacije in negotovega geopolitičnega okolja se vse več državljanov sprašuje, kako povečati varnost lastnih financ. Dokler inflacija pospešeno zmanjšuje vrednost našega denarja, varčevanje na banki ali v gotovini ni donosno. Vlaganje v delnice, nepremičnine in kriptovalute pa v teh negotovih časih postaja izjemno tvegana dejavnost.

Na srečo državljanov obstaja naložbeni instrument, ki hkrati ščiti vrednost investicije pred propadanjem zaradi inflacije in prinaša možnost doseganja visokega donosa, in je hkrati fizično naložbeno zlato v obliki zlatih palic in zlatih kovancev.

Cena zlata se je v enem letu dvignila za več kot 40 odstotkov

Da se je zlato izkazalo za odlično naložbo, kažejo tudi podatki o gibanju cene rumene plemenite kovine. Cena zlata v evrih se je namreč v zadnjih 12 mesecih povečala za približno 40 odstotkov, kar je več kot številne druge oblike naložb in inflacije v istem obdobju.

Gre za del daljšega trenda rasti cene zlata, ki se je v zadnjih 20 letih povečala za neverjetnih 730 odstotkov. Povprečna letna rast cen v tem obdobju je znašala več kot deset odstotkov, ki je vlagateljem v zlate palice in zlate kovance prinesla ne le zaščito pred inflacijo, temveč tudi znatne zaslužke.

Zato ni presenetljivo, da povpraševanje po zlatih palicah in zlatih kovancih po vsem svetu narašča. Zakaj je tako, pojasnjuje dr. sc. Saša Ivanović, lastnik in direktor Centra Zlata, vodilni regionalni distributer naložbenega zlata:

"V času visoke inflacije in geopolitične nestabilnosti se vlagatelji vedno obračajo proti zlatu, ki prav v tem času prinaša najboljše donose, zato ne preseneča, da smo takšnemu scenariju priča tudi zdaj. Dokler bodo na trgu vladale takšne okoliščine, lahko pričakujemo povečano povpraševanje po zlatih palicah in zlatih kovancih."

Zlato je varno zatočišče za kapital v negotovih časih

Razlogov, zakaj so se državljani v zadnjih mesecih in letih zatekli k zlatim palicam in zlatim kovancem, je več, visoka rast cen pa je le eden izmed njih.

Zlato se na finančnih trgih tradicionalno šteje kot varno zatočišče v negotovih časih, ko postanejo druge oblike naložb preveč tvegane in zadrževanje denarja nedonosno. Prav zato zadnja leta beležimo rekordne nakupe zlata s strani centralnih bank, pa tudi zasebnih vlagateljev.

"Visoka inflacija, naraščajoče geopolitične napetosti, morebitna nova recesija in nove trgovinske vojne – vse to so dejavniki, ki obračajo vlagatelje in varčevalce k zlatu. Analiza strokovnjakov LBMA, vodilnega strokovnega združenja udeležencev na trgu zlata, kaže, da lahko do konca tega desetletja pričakujemo ceno zlata do sedem tisoč dolarjev za unčo. Za primerjavo, cena unče zlata je zdaj okoli 2.900 dolarjev", pojasnjuje Ivanovič.

Neobdavčena naložba, ki jo je mogoče hitro zamenjati za denar

Naložbeno zlato v fizični obliki zlatih palic in zlatih kovancev je poleg visoke rasti cen, ena redkih naložbenih oblik, ki je v celoti oproščena vseh davkov in dajatev – ves zaslužek od naložbe ostane investitorju, brez obveznosti do države.

Zlatniki in zlate palice predstavljajo realno premoženje, ki ga lahko držimo v roki in ni odvisno od države, bank ali finančnega trga. So enostavno prenosljivi in izjemno likvidni, ker jih je mogoče zelo hitro zamenjati za denar kjerkoli na svetu preko storitve odkupa zlata.

Center Zlata – osrednje mesto za nakup in prodajo zlata

Vlaganje v zlato je danes lažje kot kdajkoli prej. Nakup in prodajo zlatih palic in zlatnikov lahko opravite pri pooblaščenih trgovcih kot npr Center Zlata – vodilni regionalni distributer in odkupovalec naložbenega zlata, kar dokazuje na tisoče pozitivnih ocen zadovoljnih strank.

Center Zlata ima svojo poslovalnico v Ljubljani, kjer je možno kupiti takoj dobavljive izdelke in tako začeti investirati, zlato pa je mogoče kupiti tudi preko sodobne spletne trgovine. Kupljeno zlato lahko prevzamete in shranite na lastne stroške, obstaja pa tudi možnost shranjevanja v sefih Centra Zlata, ki je popolnoma brezplačno za prvo leto za vse stranke.

Prednosti nakupa zlata v Centru Zlata:

vsi izdelki so dobavljivi takoj,

stoodstotno zagotovljena dostava v dveh dneh,

možnost brezplačne hrambe v sefih Centra Zlata,

garancija najboljše cene na trgu,

široka paleta izdelkov – od enega grama do tisoč gramov.

Poleg poslovalnic je nakup naložbenega zlata možen tudi preko spletne trgovine s stoodstotno zavarovano dostavo na vaš domači naslov v samo dveh delovnih dneh. V asortimanu Centra Zlata je mogoče najti izdelke vodilnih evropskih kovnic, kot sta švicarski Argor Heraeus ali nemški Heimerle+Meule, vrednost lastnih zlatih in srebrnih izdelkov pa lahko spremljamo v realnem času z mobilno aplikacijo “Center Zlata”.

Najboljšo ponudbo zlatih kovancev in palic na trgu poiščite s klikom na povezavo: CENTER ZLATA. Zaposleni v Centru Zlata so dosegljivi za brezplačna svetovanja o nakupu ali prodaji zlata s klicem na št. 030/500 499 ali na elektronski naslov info@centerzlata.com.

