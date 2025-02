Težko pričakovani debi Luke Dončića v dresu Los Angeles Lakersov se to soboto še ne bo zgodil. Proti Indiana Pacersom (ob 22.00 po srednjeevropskem času) utegnejo biti Jezerniki precej oslabljeni. Že uro prej pa se začne tekma Dallas Mavericks - Houston Rockets, ko naj bi navijači nekdanjega Lukovega kluba pokazali, kaj si mislijo o Nicu Harrisonu. Vse rezultate tekem lige NBA lahko na Sportalu spremljate v živo.

Los Angeles Lakers (30 zmag, 19 porazov) v domači dvorani gostijo Indiana Pacers (29 zmag, 21 porazov). Igrajo za peto zaporedno zmago, zadnjo v četrtek proti Golden State Warriors je ob robu parketa spremljal tudi Luka Dončić. Pred tisto tekmo je dobil glasen aplavz navijačev, ko se je prvič predstavil navijačem. Po tiho so pričakovali, da bo zaigral že na sobotni tekmi s Pacers, a so se uresničili četrtkove besede trenerja. JJ Redick je dejal, da se nagibajo v temu, da bo Dončić debitiral na ponedeljkovi tekmi z Utah Jazz. Tudi to bo Los Angeles igral doma, dva dni zatem pa z istim tekmecem igrajo še v Salt Lake Cityju.

Lakers so dobili osem od zadnjih desetih tekem, Pacers pa sedem. Dončić, ki že ob božiča okreva po poškodbi mečne mišice, je torej za sobotno tekmo že odpisan. Še en novinec pri Jezernikih Mark Williams je vprašljiv, enako pa ključna dva košarkarja Los Angelesa, LeBron James in Austin Reaves. James, ki v povprečju dosega po 24,1 točke, 7,6 skoka in 9,1 asistence na tekmo, ima zatečen levi gleženj, Reaves, ki je na zadnjih desetih tekmah dajal po 20,1 točke na srečanje, pa je dobil udarec v komolec.

Liga NBA, 8. februar:

Lestvica: