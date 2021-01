Dončić proti Jokiću: slovenski as počasi prihaja v formo

Luko Dončića in njegove Dallas Mavericks v noči na petek v košarkarski ligi NBA čaka spopad z Denver Nuggets, pri katerih blesti srbski zvezdnik Nikola Jokić. Medtem ko Jokić v začetku te sezone navdušuje, je 21-letni Ljubljančan svoj motor zares zagnal šele na zadnji tekmi proti Houstonu, na kateri je s 33 točkami, 16 skoki in 11 asistencami vknjižil prvi trojni dvojček v sezoni. Če bo pri Denverju kakšno igralno minuto vendarle dočakal še Vlatko Čančar, bo tekma, ki se bo začela ob 4.00 zjutraj po našem času, dobila predznak slovenski derbi.

Spopad Dallasa in Denverja v Koloradu bo obračun osme in devete ekipe zahodne konference, tako Maverick kot Nuggets so v prvih sedmih tekmah sezone dosegli tri zmage in doživeli štiri poraze. Prva zvezdnika ekip pa sta do zdaj kazala precej drugačne predstave. Medtem ko je Dončić po nekoliko bolj zadržanem začetku in izpuščeni tekmi proti Chicagu zaradi lažje poškodbe šele na zadnji tekmi proti Houstonu pokazal svoje mojstrstvo, Jokić trojni dvojček v tej sezoni dosega v povprečju. Edini poleg Russella Westbrooka, okrepitve Washingtona.

A Dončić kot kaže le prihaja v pravo formo, meni trener Dallasa Rick Carlisle: "Načrt njegovih priprav je nekoliko pokvarila koronakriza, zato je malce zaostal za pričakovanji, precej jasno pa je, da se s trdim delom vrača na raven, ki smo je pri njem vajeni. Vsi njegovi fizični kazalci ser premikajo v pravo smer in to je videti tudi na igrišču. Vsi lahko vidite, da je iz dneva v dan boljši."

V prejšnji sezoni so se Mavericks in Nuggets pomerili trikrat, dvakrat so zmagali košarkarji Dallasa (30. oktobra 2019 s 109:106, 12. marca 2020 s 113:97), enkrat pa tisti iz Denverja (9. januarja 2020 s 107:106). Dončić je na oktobrski tekmi dosegel 12 točk, 4 skoke in 5 asistenc, na januarski 27 točk, 9 skokov in 10 asistenc, na marčevski pa 28 točk, 6 skokov in 9 asistenc.

V noči na petek bodo odigrane še štiri tekme, Brooklyn Nets se bodo udarili s Philadelphia 76ers, Memphis Grizzlies pričakujejo Cleveland Cavaliers, prvaki Los Angeles Lakers gostijo San Antonio Spurs, Portland Trail Blazers pa Minnesota Timberwolves.

Liga NBA, 7. januar: 1:30, Brooklyn Nets - Philadelphia 76ers 2:00, Memphis Grizzlies - Cleveland Cavaliers 4:00, Denver Nuggets - Dallas Mavericks 4:00. Los Angeles Lakers - San Antonio Spurs 4:00, Portland Trail Blazers - Minnesota Timberwolves

Lestvica:

