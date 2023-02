Vse nared za rekordni podvig LeBrona Jamesa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

LeBronu Jamesu le še 36 točk manjka do rekorda.

Zvezdniku moštva LA Lakers LeBronu Jamesu manjka le še 35 točk, da se na večni lestvici lige NBA izenači z rekorderjem po doseženih točkah, legendo kluba iz mesta angelov, Kareemom Abdulom Jabbarjem. S 36 točkami bi kralj James skočil povsem na vrh zgodovinske lestvice in to bi mu lahko uspelo že v noči na sredo po slovenskem času.

Los Angeles Lakers se bodo na domačem parketu v polni dvorani Crypto.com pomerili z Oklahoma City Thunder, moštvom, ki je na lestvici zahodne konference tik pred Jezerniki na 12. mestu. LeBron James in soigralci, ob koncu januarja se je v ekipo po daljši odsotnosti vrnil tudi Anthony Davis, potrebujejo zmage za dvig po lestvici na mesta, ki zagotavljajo igranje v končnici, za nameček pa morajo malce tudi pomiriti navijače, ki so močno razočarani in jezni, ker vodstvu kluba v LA ni uspelo pripeljati Kyrieja Irvinga. Ta se je iz Brooklyna preselil k Luki Dončiću v Dallas.

A LeBron James se te dni spopada z manjšo poškodbo levega gležnja in njegov nastop proti Oklahomi je pod vprašajem. Če ne bo stopil na parket v noči na sredo, bo imel naslednjo priložnost za napad na Jabbarjev rekord (38.387 točk) v petek zjutraj po slovenskem času, ko se bodo v Los Angelesu ustavili Giannis Antentokounmpo in njegovi Milwaukee Bucks.

Ameriški ljubitelji košarke že ugibajo, kakšno obutev bo James nosil, ko bo podiral rekord, pa s kakšnim metom ga bo zapečatil. Upajo, da se bo odločil za tako imenovani "skyhook", met, po katerem je slovel legendarni Kareem Abdul Jabbar in leta 1984 z njim tudi dosegel rekord. Takrat je v vodstvo na večni lestvici skočil z 31.422 točkami, do konca svoje kariere leta 1989 pa je številko dvignil na osupljivih 38.387 točk.

Ponoči bosta na delu tudi Goran Dragić in Vlatko Čančar. Prvi s Chicago Bulls gostuje pri Memphis Grizzlies, drugi z Denver Nuggets gosti Minnesota Timberwolves.

Liga NBA, 7. februar:

Lestvica:

