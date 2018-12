Se bo Dragić vrnil proti Kokoškovu?

V noči na soboto bo v košarkarski ligi NBA na sporedu deset tekem. Na delu bo tudi Miami Heat Gorana Dragića, ki je zaradi poškodbe izpustil zadnjih osem tekem Vročice. Zadnje vesti govorijo o tem, da bi se lahko slovenski zvezdnik vrnil ravno proti svoji nekdanji ekipi in ekipi, ki jo vodi trener, ki je Slovenijo skupaj z Dragićem in popeljal na evropski prestol, Igor Kokoškov. Soncem v tej sezoni ne gre, so najslabša ekipa v ligi. Luka Dončić in njegovi Telički bodo novo zmago lovili v noči na nedeljo.