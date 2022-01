Nov mejnik Phoenixa, Kanadčan z noro trojko odločil tekmo #video

Le dan po porazu proti Dallas Mavericks so košarkarji Golden State Warriors v ligi NBA izgubili še proti New Orleans Pelicans (96:101). Ob tem niso mogli računati na pomoč Stephena Curryja in Draymonda Greena. Phoenix Suns so bili s 106:89 boljši od Los Angeles Clippers in so tako zabeležili še tretjo zaporedno zmago, skupno že 30. v tej sezoni. Najbolj napeta tekma večera med Boston Celtics in New York Knicks je po trojki v zadnji sekundi srečanja pripadla zadnjim.

Košarkarji Golden State Warriors so v noči na petek izgubili še drugič zapored. Na gostovanju pri New Orleansu so klonili s 96:101. Ob tem so igrali brez prvih dveh zvezdnikov ekipe Stephena Curryja in Draymonda Greena. Oba sta se lažje poškodovala na obračunu z Dallas Mavericks. Curry je ob trku z Dorianom Finneyjem-Smithom dobil udarec v nogo, Green pa ima težave z levim kolkom. Junak zmage New Orleansa je bil z 32 točkami in 11 skoki Brandon Ingram. Na drugi strani jih je Andrew Wiggins dosegel 21. Golden State bo kmalu lahko računal tudi na pomoč Klaya Thompsona, ki se počasi vrača po hudi poškodbi, zaradi katere na parket ni stopil že skoraj leto in pol.

Je pa poraz Golden Stata izkoristil Phoenix, ki je na domačem parketu s 106:89 odpravil Los Angeles Clippers in tako kot prvi v tej sezoni zabeležil 30. zmago. S tem so Suns na vrhu zahodne konference in imajo zdaj zmago več od drugih Warriorsov. Odločilna je bila druga četrtina, ki so jo gostitelji dobili s 35:20, Clippersi pa se zatem niso več vrnili v igro. Prvi strelec Phoenixa je bil s 24 točkami Cameron Johnson, s trojnim dvojčkom (14 točk, 13 skokov, 10 asistenc) pa je tekmo sklenil veteran Chris Paul. Na drugi strani je Marcus Morris 26 točkam dodal še osem skokov.

Devin Booker je ob 30. zmagi svoje ekipe dosegel dvojni dvojček (11 točk, 10 skokov). Foto: Guliverimage

Knicks do zmage v zadnji sekundi

Najbolj zanimiv obračun večera pa se je odvil v New Yorku, kjer so domači Knicks po izjemno napeti končnici s 108:105 ugnali Boston Celtics. Boston je slabe štiri minute do konca prvega polčasa vodil že s 25 točkami razlike (57:32), a so se gostitelji do konca srečanja vrnili v igro. Dobri dve sekundi pred koncem je Jayson Tatum (36 točk) za Boston s košem izid poravnal na 105:105, junak večera pa je z izjemnim metom za tri točke pol sekunde pred koncem postal RJ Barrett.

Evan Fournier je v dresu New Yorka blestel in svojemu nekdanjemu klubu nasul kar 41 točk (10/14 za 3), Julius Randle je tekmo končal pri 22 točkah.

Liga NBA, 6. januar: New York Knicks : Boston Celtics 108:105

Fournier 41 (8 sk.), Randle 22 (8 sk.), Quickley 16; Tatum 36 (9 as.), Schröder 20, Brown 16 (7 sk.) Memphis Grizzlies : Detroit Pistons 118:88

Morant 22 (9 sk.), Brooks 18, Jones 14; Lee 14, Cunningham in Diallo 12 New Orleans Pelicans : Golden State Warriors 101:96

Ingram 32 (11 sk.), Hart 14, Jones 13; Wiggins 21, Kuminga 13, Lee 12 Phoenix Suns : Los Angeles Clippers 106:89

Johnson 24 (7 sk.), Smith 19 (14 sk.), Paul 14 (13 sk., 10 as.); Morris 26 (8 sk.), Jackson 16 (8 sk.), Bledsoe in Boston 10

Lestvica:

Preberite še: