Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Petek,
6. 2. 2026,
20.00

Osveženo pred

3 ure, 33 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
New York Knicks Detroit Pistons Jalen Brunson Cade Cunningham Liga NBA Liga NBA

Petek, 6. 2. 2026, 20.00

3 ure, 33 minut

Liga NBA, 6. februar

Drugo soočenje najboljših dveh ekip vzhodne konference

Avtor:
M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Cade Cunningham | Cade Cunningham je dal pred mesecem dni Knicksom 29 točk. | Foto Reuters

Cade Cunningham je dal pred mesecem dni Knicksom 29 točk.

Foto: Reuters

Medtem ko je hokejska liga NHL za dva tedna zaustavljena, saj zvezdniki nastopajo na zimskih olimpijskih igrah, pa se prek luže nemoteno nadaljuje liga NBA. V noči na petek je na sporedu šest tekem, večer pozneje pa znova igrajo Los Angeles Lakers, vprašanje pa če tudi Luka Dončić, ki je na četrtkovi tekmi odšepal s parketa.

Luka Dončić, Los Angeles Lakers
Sportal Dončić predčasno končal tekmo, Reaves veliki junak, Lakersi potrdili prihod novega člana

Petkov večer v ligi NBA je v znamenju dvoboja med prvo in drugo ekipo na lestvici vzhodne konference. Detroit Pistons imajo 37 zmag in le 13 porazov, New York Knicks jim sledijo s 33 zmagami in 18 porazi. Cade Cunningham je s povprečjem 25,4 točke in 9,8 asistence prvi igralec Detroita, Jalen Duren pa prvi skakalec (10,5 skoka na tekmo). Na drugi strani izstopata Jalen Brunson (27,4 točke in 6,1 asistence) in Karl-Anthony Towns (11,9 skoka). Ko sta se ekipi pomerili pred mesecem dni, so Pistons zmagali s kar 121:90.

Seattle Seahawks SuperBowl New England
Sportal Super Bowl: Seattle favorit, Trump jezen zaradi glasbenikov

 Liga NBA, 6. februar:

Lestvici

Luka Dončić
Sportal V Los Angelesu stiskajo pesti za Luko, junak srečanja mu namenja ganljive besede #video
Los Angeles Lakers : Los Angeles Clippers, Luka Dončić, Ivica Zubac
Sportal Dončić z novim soigralcem, v zadnji uri še šok za Hrvata v Los Angelesu
Jalen Brunson
Sportal New York Knicks na krilih Brunsona do zmage po dveh podaljških
New York Knicks Detroit Pistons Jalen Brunson Cade Cunningham Liga NBA Liga NBA
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.