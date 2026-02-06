Drugo soočenje najboljših dveh ekip vzhodne konference

Medtem ko je hokejska liga NHL za dva tedna zaustavljena, saj zvezdniki nastopajo na zimskih olimpijskih igrah, pa se prek luže nemoteno nadaljuje liga NBA. V noči na petek je na sporedu šest tekem, večer pozneje pa znova igrajo Los Angeles Lakers, vprašanje pa če tudi Luka Dončić, ki je na četrtkovi tekmi odšepal s parketa.

Petkov večer v ligi NBA je v znamenju dvoboja med prvo in drugo ekipo na lestvici vzhodne konference. Detroit Pistons imajo 37 zmag in le 13 porazov, New York Knicks jim sledijo s 33 zmagami in 18 porazi. Cade Cunningham je s povprečjem 25,4 točke in 9,8 asistence prvi igralec Detroita, Jalen Duren pa prvi skakalec (10,5 skoka na tekmo). Na drugi strani izstopata Jalen Brunson (27,4 točke in 6,1 asistence) in Karl-Anthony Towns (11,9 skoka). Ko sta se ekipi pomerili pred mesecem dni, so Pistons zmagali s kar 121:90.

Liga NBA, 6. februar:

Lestvici