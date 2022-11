Čančar zadel zadnjo trojko na tekmi, neverjeten met Foxa, ki je sprožil evforijo #video

V ligi NBA so ljubitelji košarke v noči na nedeljo lahko spremljali osem tekem. Izmed ''slovenskih'' klubov je bil na delu samo Čančarjev Denver, ki je na domačem terenu s 126:101 premagal San Antonio. Slovenski reprezentant Vlatko Čančar, ki je na parketu preživel nekaj manj kot pet minut, je k zmagi prispeval dva skoka in zadnjo trojko večera.

Slovenski reprezentant Vlatko Čančar je vstopil v igro, ko zmaga Denverja (s 126:101 je premagal San Antonio) ni bila več ogrožena.

Bones Hyland je dosegel 24 točk, Nikola Jokić, ki je pred dnevi dosegel zgodovinski 79. trojni dvojček, s katerim se je zapisal v zgodovino, saj je prehitel legendarnega Wilta Chamberlaina in postal center z največjim številom trojnih dvojčkov, jih je dodal 21, ob kar 60-odstotnem metu iz igre košarkarjev Denverja.

Oglejte si vrhunce tekme med Denverjem in San Antoniom:

Michael Porter mlajši je dodal 15 točk, Jamal Murray pa 13 za Nuggets, ki so ostali neporaženi na štirih tekmah doma v tej sezoni.

"Imamo zelo nesebično ekipo in nocoj smo naredili nekaj dobrih stvari," je dejal trener Nuggetsov Michael Malone, potem ko je Denver vpisal rekordnih 37 asistenc v sezoni. "Tako sem vesel, da igramo dobro doma. Lani nismo bili preveč dobra domača ekipa. Sezona se ni še niti dobro začela, mi pa imamo že štiri domače zmage."

Keldon Johnson je dosegel 25, Devin Vassell pa 20 točk za Spurs, ki so izgubili že tretjič po vrsti.

Bucks ostajajo edina neporažena ekipa v novi sezoni

Moštvo Milwaukee Bucks ostaja edina še neporažena ekipa v novi sezoni lige NBA. Milwaukee je deveto zmago po vrsti vpisal proti Oklahoma City Thunder (108:94), kljub zdravstvenim težavam prvega zvezdnika ekipe Giannisa Antetokounmpo. Brook Lopez je s 25 točkami pomagal zapolniti vrzel.

Atlanta Hawks in Sacramento Kings sta zmagala po podaljšku, košarkarji Boston Celtics pa so postavili rekord franšize s 27 zadetimi trojkami za zmago nad New York Knicks s 133:118.

Neverjetna trojka Foxa:

De'Aaron Fox je bil junak v Orlandu, saj je dosegel neverjetno trojko že ob zvoku sirene, ki označuje konec tekme. Zadel je met za tri točke skoraj s polovice igrišča in popeljal kralje iz Sacramenta do zmage s 126:123 po podaljšku nad Magic v Orlandu. Fox je dosegel svoj osebni mejnik s 37 točkami.

Veselje v garderobi Sacramenta:

Senzacionalni novinec Paolo Banchero je bil sicer najboljši pri Orlandu s 33 točkami in 15 skoki. Devetnajstletnik se je pridružil LeBronu Jamesu kot edini najstnik, ki je na tekmi lige NBA dosegel vsaj 30 točk in 15 skokov.

Kdaj bosta spet na delu Dončić in Dragić?

Kdaj bosta naslednjič v ligi NBA nastopila Goran Dragić in Luka Dončić, ki je v tem trenutku z naskokom najboljši strelec tekmovanja?

Košarkar Chicaga bo v noči na ponedeljek, dvoboj se bo po slovenskem času začel natanko opolnoči, gostoval pri nekdanjem klubu Torontu. Dallas bo v noči na torek ob 3.45 gostil Brooklyn Nets, ki ne more računati na suspendiranega Kyrieja Irvinga. Ta zaradi domnevne javne podpore antisemitskemu filmu ne sme nastopiti na vsaj petih tekmah mrežic.

Liga NBA, 5. november: 22.00 Orlando Magic - Sacramento Kings

00.00 Charlotte Hornets - Brooklyn Nets

00.30 Atlanta Hawks - New Orleans Pelicans

00.30 New York Knicks - Boston Celtics

01.00 Milwaukee Bucks - Oklahoma City Thunder

01.00 Minnesota Timberwolves - Houston Rockets

02.00 Denver Nuggets (Vlatko Čančar) - San Antonio Spurs

03.00 Phoenix Suns - Portland Trail Blazers

