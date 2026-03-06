V živo: ni še konec, nora trojka Dončića v Denverju!

Košarkarji Los Angeles Lakers v ligi NBA pravkar gostujejo pri Denver Nuggets. Če bi zmagali, bi na lestvici prehiteli neposrednega tekmeca za uvrstitev v končnico. Bolje so v dvoboj vstopili gostitelji, povedli kar z 11:0, pozneje pa prvi polčas dobili za +10. Denver je v zadnjo četrtino vstopil s prednostjo +7. Luka Dončić se meri proti velikemu prijatelju Nikoli Jokiću, ki se lahko po treh četrtinah že pohjvali s trojnim dvojčkom. LeBron James se je podpisal pod nov absolutni rekord lige NBA.

Denver Nuggets : Los Angeles Lakers 93:86 (32:22, 64:54, 93:86)

Učinek Luke Dončića: 27 točk (za tri 3/7, za dve 8/12, prosti meti 2/4), 8 sk., 4 as., 2 ukr. žogi, 3 izg. žoge v 32 minutah

Najboljši strelci: Murray 26, Jokić 20, Braun 14, Strawther 11; Dončić 27, Reaves 13, James 12, Hayes 11

Poslastica lige NBA, Luka Dončić se vselej rad pomeri z velikim prijateljem Nikolo Jokićem, s katerim že dolgo spada med svetovno košarkarsko elito, se je začela katastrofalno za Lakerse. Jubilejna stota tekma med Nuggetsi in Lakersi, ki so v dvoboj vstopili s tesnim vodstvom v zmagah 50:49, se je komaj začela, pa so nemočni Jezerniki že naleteli na strelski šov Jamala Murrayja in soigralcev, ki so po treh minutah povedli z 11:0.

Foto: Reuters

Jezernikom ni šlo nič od rok, uvodne mete z razdalje je zgrešil tudi Dončić, ki se je nato po prvi minuti odmora kot prvi gost vpisal med strelce. Zadel je drugi prosti met, Lakersi pa so sramežljivo le začeli dosegati več točk. Dončić je v svojem slogu prispeval imenitno asistenco za zverinsko zabijanje LeBrona Jamesa, ki je znižal na 7:16. Takrat se je na večni lestvici največjega števila zadetkov iz igre izenačil s Kareem-Abdul Jabbarjem, proti koncu prve četrtine pa je 41-letni Američan postal novopečeni rekorder. Zadel je za 22:32, kar je bil tudi končni rezultat prve četrtine.

Kako je LeBron James postavil nov rekord v ligi NBA. Ko je zadel za 22:32, to je bil njegov tretji uspešen met za dve točki na tekmi, je na večni lestvici igralcev z največjim številom zadetih metov iz igre (15.838) prehitel prejšnjega rekorderja Kareem-Abdula Jabbarja (15.837):

LEBRON JAMES.



MOST FIELD GOALS MADE IN NBA HISTORY.



👑 pic.twitter.com/yCj3h4j6rO — NBA (@NBA) March 6, 2026

Congrats to @KingJames of the @Lakers for becoming the NBA’s all-time leader in field goals made! pic.twitter.com/ar6n2f0nG1 — NBA (@NBA) March 6, 2026

Dončić je imel opravka s prav posebno tekmo. To je bila njegova 500. tekma rednega dela lige NBA. Ko je bil na začetku druge četrtine že tradicionalno na klopi, je spremljal razigranega tekmeca Murrayja. Kanadčan je popeljal Denver do najvišjega vodstva (40:25), do takrat dosegel že 14 točk, trojke pa metal 3/3. Trener Lakersov JJ Redick se je odzval z minuto odmora, po kateri pa je sledila rapsodija njegovih varovancev. Vrnitev Dončića na parket je prebudila goste, ki so se z delnim rezultatom 12:0 približali Denverju le na tri točke zaostanka (37:40), tako 27-letni Slovenec kot tudi James pa sta se lahko pohvalila z dvomestnim številom doseženim točk. V nadaljevanju pa so se Nuggetsi le prebudili iz krize, povišali prednost na 49:39, takrat pa je sledil nov udarec za Dončića.

Kako si je Luka Dončić prislužil že 15. tehnično napako v tej sezoni:

Luka got a tech for no reason💀 pic.twitter.com/eLbpoCj2Tp — 𝗠𝗔𝗟 (@MindOfBron) March 6, 2026

Sodnik mu je zaradi "komentarja" po košu gostiteljev strogo prisodil tehnično napako. To je bila že 15. v tej sezoni, ki jo je prislužil slovenski virtuoz. Če bo prejel še eno, bo moral prisilno počivati na eni tekmi lige NBA. Lakersi so se s trojko Luka Kennarda še približali na 52:57, sicer pa je polčas pripadel gostiteljem, ki so odšli na premor s prednostjo +10.

Murray je prvi polčas zaznamoval z 20 točkmi. Za tri točke je metal 4/7, podelil je tudi pet asistenc. Eno več je zbral njegov zvezdniški soigralec Jokić, ki je tako prvi polčas sklenil z 10 točkami (met iz igre 5/6), šestimi skoki in šestimi asistencami. Izgubil je tudi štiri žoge, a je Denver vseeno računal na lepo prednost desetih točk (64:54). Jokić je tudi na dobri poti, da postane prvi košarkar, ki bi v zgodovini lige NBA končal redni del kot prvi v rubriki skokov in asistenc.

Pred tekmo v Denverju

Luka Dončić in druščina trenutno zasedajo šesto mesto v zahodni konferenci, a za Denverjem, ki je trenutno mesto pred njimi, zaostajajo le za eno zmago. Razlike pri vrhu konference so majhne, saj ekipa iz Los Angelesa ne zaostaja veliko za tretjim mestom. Zmaga v Denverju pa bi jim zato lahko odprla vrata za napredovanje po lestvici.

Dončić je letos prvi strelec lige, ki ima povprečno 32,4 točke na tekmo. Foto: Guliverimage

Moštvo iz Kalifornije je trenutno v zelo dobrem naletu, saj so dobili zadnje tri tekme in zagotovo si želijo svoj niz podaljšati na štiri tekme. Zelo zaslužna za to sta Luka Dončić in LeBron James. Dončić je letos prvi strelec lige, ki ima povprečno 32,4 točke na tekmo, Jamesova statistika pa kaže 21,6 točke na tekmo. Zelo veliko zaslug ima tudi Austin Reaves, ki ima povprečje 23,8 točke.

Na drugi strani ima Denver v zadnjem obdobju precej težav s poškodbami. Aaron Gordon ne igra že od januarja, potem ko se ubada s poškodbo stegenske mišice, enake težave pa ima tudi Peyton Watson, ki ga že približno mesec dni ni na parketu. Oba bosta manjkala tudi na tekmi proti Lakersom.

Foto: Reuters

Pri Denverju najbolj blesti Srb

Kljub težavam s poškodbami Denver še vedno uspeva držati stik z najboljšimi ekipami v zahodni konferenci. Najbolj blesti Nikola Jokić, ki dosega 28,7 točke, 12,6 skoka in 10,3 asistence. Zelo razpoložen je tudi Jamal Murray. Letos v povprečju dosega 25,7 točke, na zadnji tekmi proti Utahu pa je dosegel izjemnih 45 točk.

Ekipi sta se v tej sezoni že pomerili. Januarja so bili Lakersi boljši s 115:107, a takrat Denver ni mogel računati na Jokića, ki je imel težavo s poškodbo kolena. Do konca rednega dela sezone je še kar nekaj tekem in obe ekipi čaka še kar nekaj zahtevnih tekem.

Liga NBA, 5. marec

Lestvici

