Težki časi za Dallas Mavericks

Po vseh poškodbah, za nameček je zaradi poškodbe kolena sezono že sklenil Kyrie Irving, bodo košarkarji Dallas Mavericks oslabljeni gostovali pri Milwaukee Bucks, ki so v dobrem ritmu. Vodilna ekipa Zahoda Oklahoma City bo gostovala pri Memphis Grizzlies. Luka Dončić bo z LA Lakers aktiven v noči na petek.

Kyrie Irving (koleno), Dereck Lively II (gleženj), Jaden Hardy (gleženj), Anthony Davis (dimlje) in Daniel Gafford (koleno) so košarkarji Dallas Mavericks, ki zagotovo ne bodo igrali v noči na četrtek proti Milwaukee Bucks. Vprašaj imata zapisan P. J. Washington jr. (gleženj) in Caleb Martin (kolk), pri katerih na dnevni ravni zdravniška služba oceni, ali sta sposobna za igro ali ne.

Povrhu vsega jim bo nasproti stala ekipa Milwaukee Bucks, ki je na zadnjih desetih tekmah slavila osem obračunov in zadnje tri zaporedne.

Na zahodni konferenci se obeta derbi med Memphis Grizzlies in Oklahomo City Thunder, ki ima ob 50 zmagah vsega 11 porazov.

Aktivni bodo tudi igralci Cleveland Cavaliers, ki se lahko v vzhodni konferenci pohvalijo še z boljšim razmerjem zmag in porazov (51-10), tokrat pa pričakujejo Miami Heat.

Liga NBA, 5. marec:

Lestvica