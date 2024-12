Kako se bodo odzvali po dveh katastrofah?

"To je sramota, vsi smo osramočeni. Nismo se borili, nismo bili profesionalni. Prevzemam odgovornost za poraz, a to potrebujemo tudi na parketu. Imam občutek, kot da trenutno nismo povezani in nismo ekipa," je bil po zadnjem porazu LA Lakers proti Miami Heat razočaran trener Lakersov J. J. Reddick. Tokrat jih čaka obračun z Atlanto, ki je nazadnje na kolena spravila Milwaukee Bucks. Ti so sicer pred tem nanizali kar sedem zaporednih zmag, zdaj pa jih čaka srečanje s prvaki Boston Celtics.

Luka Dončić bo z Dallas Mavericks znova na delu v noči na nedeljo, ko bodo Mavs ob 1.30 po slovenskem času gostovali pri Toronto Raptors.

