Obeta se hud boj za polfinale

V noči na torek bodo odigrali še dve tekmi četrtfinala medsezonskega turnirja lige NBA. Na vzhodu se bodo za polfinale pomerili Milwaukee Bucks in New York Knicks, na zahodu pa Los Angeles Lakers in Phoenix Suns.

Zmagovalec obračuna med Knicksi in Bucksi se bo v polfinalu pomeril z Indiana Pacersi, ki so v noči na torek izločili vodilno ekipo lige Boston Celticse. Na zahodu tekmeca v polfinalu že čakajo košarkarji New Orleans Pelicans, ki so izločili Sacramento Kingse.

Luka Dončić se z Dallas Mavericksi ni uvrstil v četrtfinale medsezonskega turnirja, a bo vseeno ta teden igral dve tekmi rednega dela. V noči na četrtek v Dallas prihaja Utah, v noči na soboto bodo Mavericks gostovali v Portlandu.

Liga NBA, medsezonski turnir: Četrtfinale: Torek, 5. december:

New York Knicks – Milwaukee Bucks

Phoenix Suns – Los Angeles Lakers Polfinale Četrtek, 7. december:

Indiana Pacers – ?

? – New Orleans Pelicans

Lestvica