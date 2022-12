Dončić in Mavericks proti starim znancem iz Phoenixa

Luka Dončić in njegovi Dallas Mavericks se bodo ponoči v ligi NBA pomerili s Phoenix Suns, moštvom ki so ga v drugem krogu končnice prejšnje sezone izločili s 4:3 v zmagah. Odtlej so se Mavericks in Suns pomerili dvakrat, obe tekmi pa izgubili. Nazadnje je bilo tesno, Devin Booker in druščina so na domačem parketu zmagali s 107:105, Luka Dončić pa je bil najboljši strelec tekme, dosegel je 35 točk.