Aktualni prvaki lige NBA Boston Celtics v noči na četrtek (1.30) za 18. zmago sezone igrajo proti Detroit Pistons, ki so za zdaj dobili samo devet tekem. Trenutno so sicer v ligi NBA najbolj vroča ekipa Milwaukee Bucks.

Milwaukee Bucks (11-9) so imeli na začetku sezone niz šestih porazov, zdaj pa so v seriji sedmih zmag. Toliko zmag zapored trenutno nima nobena ekipa. V noči na četrtek doma gostijo ekipo Atlanta Hawks (11-11). Ni skrivnost, kdo je najzaslužnejši za zmage Bucksov, Giannis Antetokounmpo, ki na tekmo dosega 32,7 točke, 11,7 skoka in 6,7 asistence. Na zadnjih desetih tekmah so v povprečju dosegali 117,5 točke.

Liga NBA, 4. december:

Lestvica: