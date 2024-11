Dvom pri Luki Dončiću

Košarkarji Dallas Mavericks so v petek odpotovali v Utah, ekipi pa se je pridružil tudi Luka Dončić, ki je zaradi težav z zapestjem izpustil zadnje štiri tekme. Dončić je sicer skupno v tej sezoni izpustil pet tekem, kar štiri od teh pa je Dallas dobil, vključno z zadnjima dvema proti New York Knicks in Atlanto Hawks. Kljub temu da se je slovenski zvezdnik vrnil na trening, pa je njegov nastop proti Utah Jazz pod velikim vprašajem.

Jason Kidd in Luka Dončić Foto: Reuters

Trener Dallasa Jason Kidd je pred odhodom na gostovanje povedal, da je Luka opravil petkov trening in "izgledal kot Luka." "Treniral je z nami, tako da bomo videli, kako se bo počutil. Ni nam treba narediti koraka nazaj, zato da bi čakali nanj, še naprej moramo stopnjevati naš ritem. Prilagajanje njemu je ključno, a tudi on se mora prilagoditi ostalim fantom. Če torej razumemo, kako igramo, vem, da tudi Luka s tem ne bo imel težav," je še dodal Kidd. Poleg Dončića ima težave tudi Klay Thompson, ki pa proti Jazz zaradi težav z levim stopalom zagotovo ne bo stopil na parket.

Mavs so po devetnajstih odigranih tekmah v tej sezoni pri enajstih zmagah, košarkarji Utah Jazz so šele 14. (4-14). Ekipi sta sicer v tej sezoni že odigrali dve medsebojni srečanji, 29. oktobra so se zmage s 110:102 veselili Utah, pred dvema tednoma pa so se zmage na domačem parketu veselili Jazz. Od takrat so košarkarji Utaha izmed nadaljnjih sedmih tekem kar šestkrat izgubili. Ob zadnjem porazu z Denverjem med drugim zaradi poškodb niso mogli računati na Laurija Markkanena, Johna Collinsa, Jordana Clarksona in Drewa Eubanksa.

