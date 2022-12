Še dve Dragićevi tekmi v starem letu, na prvi v vlogi favorita

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Luka Dončić bo z Dallas Mavericks zadnjo tekmo v iztekajočem letu odigral v silvestrski noči, ko gostujejo pri San Antonio Spurs. Denver Nuggets z Vlatkom Čančarjem zadnjo tekmo igrajo v noči na soboto, ko gostijo Miami Heat. Gorana Dragića in njegove Chicago Bulls pa torej čakata še dve tekmi. Obe na domačem parketu.

Najprej v noči na soboto ob 2.00 po srednjeevropskem času z Detroit Pistons. Biki so favoriti, vendarle je Detroit to sezono pri vsega devetih zmagah in kar 28 porazih. Chicago pa je svojo 15. zmago dosegel proti Milwaukee Bucksom, ko je dal DeMar DeRozan 42 točk. Dragić je na zadnjih dveh tekmah v manj kot 20 minutah na parketu dal po 12 točk.

Liga NBA, 30. december:

Lestvica: