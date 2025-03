Večer za Dončićev počitek, pomembna tekma za Dallas

Oboževalci Luke Dončića se bodo lahko malo naspali, potem ko so se morali trikrat v zadnjih štirih dneh zbuditi zgodaj zjutraj. Los Angeles Lakers naslednjič igrajo v sredo ob 4.30 proti New Orleans Pelicans. V noči na torek je na sporedu sedem tekem, vodilni v zahodni konferenci Oklahoma Cit Thunder gostijo Houston Rockets, Lukova nekdanja ekipa Dallas Mavericks pa Sacramento Kings.

Oklahoma City Thunder ima samo 11 porazov. Foto: Reuters Oklahoma City Thunder ima po 60 odigranih tekmah – v rednem delu jih torej čaka samo še 22 tekem – 49 zmag in je kar 11 zmag pred Los Angeles Lakers, ki se z Denver Nuggets, Memphis Grizzlies in Houston Rockets borijo za drugo mesto. Rakete so ponedeljkov nasprotnik Oklahome, ki je na zadnjih desetih tekmah zmagala osemkrat (Rockets samo petkrat).

Dallas Mavericks počasi drsijo navzdol po razpredelnici in utegnejo igrati tako imenovani play-in za končnico. Trenutno so z 32 zmagami in 29 porazi na 10. mestu, a imajo štiri zmage več od 11. Phoenix Suns. Sacramento Kings, s katerimi igrajo v noči na torek, so v enakem položaju. Kralji so zmagali zadnje tri tekme. Mavericks so še naprej brez ključnih dveh mož pod obročema, Anthonyja Davisa in Daniela Gafforda.

Liga NBA, 3. marec:

Lestvica